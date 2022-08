El Cruz Azul está buscando técnico tras la goleada sufrida ante el Club América el pasado fin de semana y alguien ya alzó la mano. Se trata del comediante Franco Escamilla.

Fue en su programa La Mesa Reñoña donde Franco Escamilla se propuso para dirigir al Cruz Azul pese a que lo suyo, lo suyo, es la comedia y no el futbol profesional.

Al estar hablando sobre la penosa goleada de 7-0 que le propinó el Club América a los cementeros, el comediante regio alzó la mano para llegar al banquillo celeste.

Incluso se comparó con Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana , pues aseguró que al igual que éste con el Tri, podría dirigir a La Máquina de manera remota.

“Yo mero, Franco para dirigir a Cruz Azul. Si el Tata Martino no tiene que estar en los partidos, ¿Por qué yo sí? Yo voy a dirigir desde lejos”, dijo.

Franco Escamilla le mienta la madre a futbolistas de Cruz Azul

Por si no bastara con proponerse para ser DT del Cruz Azul, Franco Escamilla le mentó la madre a los futbolistas de dicho equipo por su raquítico desempeño.

Además, aseguró que los jugadores del Cruz Azul no debían justificar su pésimo rendimiento con los problemas extracancha que atraviesa la actuación.

Y es que, como dijo el comediante Franco Escamilla, él no pone prtextos para dar su show al público más allá de que la esté pasando mal o no.

“Chingas a tu madre, Sebastián Jurado, y todo el Cruz Azul, aunque no los dejo de apoyar. Aunque dicen: ‘Es que traemos un desmadre’, yo les digo: señores que no pongo excusas para dar mi show”, comentó.

Franco Escamilla es uno de los fans del Cruz Azul más reconocidos; sin embargo, y al igual que a la demás afición cementera, le caló hondo la estrepitosa derrota ante América, de ahí su diatriba.

¿Cuál sería el estilo de Franco Escamilla?

Franco Escamilla no se andaría por las ramas y afirmó que impondría un estilo de juego atractivo en el Cruz Azul si llega a la dirección técnica.

Toda vez que explicó que su equipo desarrollaría un “ futbol total ” como el que caracterizó a la mítica Selección de Holanda de Johan Cruyff.

“Tendríamos futbol total como la Naranja Mecánica, todos defienden y todos atacan. No entiendo esas cosas de: ‘Yo no ataco porque soy defensa’ o ‘Yo no defiendo porque soy delantero’, hazme el favor”, finalizó.