Dani Alves, sigue detenido en Barcelona España, tras ser acusado de una agresión sexual. Un programa español dio a conocer un video con las primeras imagenes del futbolista en presión, desde su detención el pasado mes de enero.

El programa “Y ahora Sonsoles” dio a conocer un video con las primeras imagenes de Danil Alves en la prisión de Brians y donde además filran los audios de las primeras declaraciones del futbolista.

En el video se aprecia a Dani Alves sentado en una silla, vestido con ropa de tonos oscuros, de manos entrelazadas y mirando a los jueces.

Tras ser acusado de agresión sexual y detenido el pasado mes de enero, el futbolista detalló lo ocurrido aquella noche de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

Filtran audios de la declaración de Dani Alves

En el exclusivo video dado a conocer por el programa “Y ahora Sonsoles” se fitran los audios de la segunda declaración de Dani Alves, quien destaca que la relación con la víctima fue consensuada.

Además en los audios filtrados, Dani Alves asegura que en la primera declaración tuvo que mentir para proteger su matrimonio con Joana Sanz.

En la su relato, Alves contó como sucedieron los hechos aquella noche :

“Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Le ayudé a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”. indicó Alves.

Posteriormente el futbolista añadio que la víctima nunca le pidió parar, por lo que el acto sexual siguió su curso.

“Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción” indicó Alves.

El futbolista mencionó que después de finalizar el acto, decidió salir del baño para regresar a la sala VIP, pero que su forma tan déspota y desinterasada después de la relación sexual habría hecho enojar a su víctima.

Además añadió que él no le realizó las heridas en la rodilla, declaración que habria dado la denunciante en su momento.

¿Cúando se definirá el caso de agresión sexual de Dani Alves?

El caso de agresión sexual que enfrenta Dani Alves se definirá, en un juicio oral, el cual comenzará a resolverse entre los meses de octubre y noviembre del 2023. En el cual en caso de que el futbolista sea culpable podría enfrentar una condena de entre 6 y 12 años.

