El expropietario de los Tiburones Rojos de Veracruz señaló que tiene pruebas para demostrar que hay partidos arreglados en el futbol mexicano.

Fidel Kuri, propietario de los desparecidos Tiburones Rojos de Veracruz, reapareció ante los medios de comunicación y, fiel a su costumbre, lo hizo con una declaración que sin duda provocará una nueva polémica alrededor del futbol mexicano.

En entrevista con Telemundo, Kuri Grajales señaló en la Liga MX hay partido amañados y que tiene pruebas, mismas que llevó a una de las últimas reuniones de la Asamblea de Dueños, a la cual ya no lo dejaron entrar.

"El día tres de diciembre que era la junta de la Federación, llevaba yo todas las pruebas para demostrar amaños de partidos, pero no me dejaron entrar. Es un tema delicadísimo y siempre lo he dicho en las reuniones y se los comprobé" Fidel Kuri

Fidel Kuri declaró en Telemundo que tiene pruebas de que jugadores de Veracruz se dejaron ganar en algunos partidos. — david medrano felix (@medranoazteca) March 16, 2020

Fidel Kuri, quien aceptó parte de su responsabilidad en toda la problemático que hubo con el extinto equipo del Puerto Jarocho, señaló que sus pruebas son justamente la razón por la que los dueños de los demás equipos no lo quieren en el negocio.

"No es quejarme o echar culpas, simplemente yo asumo la responsabilidad, soy de mecha corta pero quiero ser mecha larga pero por eso no me quieren, por lo que estoy platicándoles"

Quiere regresar con los Tiburones

Fue el pasado 3 de diciembre cuando los Tiburones Rojos de Veracruz fueron desafiliados por la Liga MX ante una serie de problemas económicos que derivaron en dejar de pagarle a los futbolistas.

Al respecto, Fidel Kuri señaló que su intención en este momento es que el equipo "regrese" a Veracruz, mientras que aseguró que "la desafiliación no existe" debido a que el proceso fue mal llevado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"La desafiliación no existe. Si se hace mal las cosas, no tiene porque haber una. Todo lo hicieron como están acostumbrados en la FMF"

Fidel Kuri es la primer persona que se atreve a exhibir una de las más oscuras y conocidas historias del fútbol mexicano: el amaño de partidos.



Ojalá se realicen las investigaciones pertinentes para aclarar los hechos denunciados.



En el barco del jarocho desde este momento. pic.twitter.com/c9EH946iP1 — Mirrey Blue 👑 (@MirreyBlue) March 16, 2020

Kuri Grajales también exigió a la Liga MX le pague lo que le debe, luego de que lo "obligaron" a pagar deudas de administraciones anteriores en el conjunto veracruzano.