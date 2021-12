Fernando Beltrán sobre el título de Atlas FC: “Me da coraje, no lo voy a negar”, aseguró el jugador de Club Chivas pues al parecer la rivalidad sigue presente.

Luego de que los rojinegros se coronaron después de 70 años de sequía, sus acérrimos rivales de el Rebaño no están tan contentos y así lo dejó claro Fernando Beltrán.

Pues mencionó para TUDN que se sentía decepcionado de que estuvieran mejor que Chivas y estaba convencido que el siguiente torneo seŕia mejor para ellos.

“Sí da coraje, la verdad que sí, no lo voy a negar, no tengo porqué negarlo. Coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nadamás a mí sino a todos es ambición. La gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que este torneo va a estar mejor, estamos muy grandes para decir esas cosas”.

Marcelo Michel Leaño, DT del Club Chivas (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Club Chivas en el Apertura 2021

Cabe recordar, que el Rebaño tuvo un paso muy desafotunado por el torneo, pues luego de que Michel Leaño tomó el mando, consiguieron muy pocas victorias.

Asimismo, los rojiblancos no lograron calificar a la liguilla, algo que decepcionó a los fanáticos, pues todos esperaban que su equipo llegara más lejos.

Sin embargo, la directiva decidió continuar con Michel Leaño y de cara al siguiente torneo, planear los refuerzos y posibles intercambios de jugadores.

El Apertura 2021, dio la sorpresa de que uno de los equipos menos favoritos, Atlas FC fue el ganador indiscutible. En ese sentido, Beltrán reconoció a Atlas FC y mencionó la ilusión que tiene Chivas para reponerse en el próximo torneo.

“Reconocerles el torneo que hicieron y eso nos compromete a nosotros todavía más para regresarle alegría a la gente, a nosotros mismos también que nos hemos quedado ahí, y no hemos podido pelear por un campeonato. Y sí, tenemos muchísimas ganas, tenemos mucha ilusión de empezar el torneo y empezar con el pie derecho”.

Jesus Angulo (Adrian Macias / Adrian Macias)

Atlas FC y el campeonato después de 70 años

Sin duda, el que los rojinegros se hayan coronado es todo un acontecimiento, pues llegaron a una final luego de 22 años y este es el segundo título consiguen desde 1951.

La afición estalló en el Estadio Jalisco luego de la anotación de Julio Furch, las celebraciones y felicitaciones de todos los equipos y famosos no se hizo esperar, pues hicieron un buen torneo de la mano de Diego Cocca.