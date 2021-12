Enrique Bermudez cumplió su promesa y se pintó el escudo del Atlas FC en la cabeza, luego de que el cuadro rojinegro se consagrara campeón de la Liga MX después de 70 años.

Fue en el programa ‘Línea de 4′, de TUDN, donde el famoso ‘Perro’ desveló la obra de arte que se hizo en su mítica pelona: el escudo rojinegro incluyendo la segunda estrella.

El experimentado narrador señaló que, sin duda, el segundo título de La Academia ha sido el momento “más grande” que le ha tocado vivir en su larga trayectoria profesional. .

“Fue especial, ni en una Copa del Mundo. Es el ambiente más grande que me ha tocado vivir en toda mi carrera”, señaló el ‘Perro’, quien después mostró su cabeza.

“No es porque sea yo rojinegro. He narrado finales de Monterrey, he narrado Cruz Azul y América. Nunca en la vida había visto un ambiente tan fuerte, un apoyo tan grande como este del Atlas. No es por (ser) rojinegro. Fue especial, ni en una Copa del Mundo. Es el ambiente más grande que me ha tocado vivir en toda mi carrera”

Enrique 'Perro' Bermúdez