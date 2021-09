México.- La polémica en el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) no descansa, máxime después de que se reportara una supuesta pelea entre el capitán Jesús Molina y Fernando Beltrán.

Sin embargo, Jesús Molina se comunicó con David Medrano, responsable de dicha versión, para aclarar que nunca se peleó con el juvenil Fernando Beltrán.

“Me llamó Jesús Molina para decirme que no existió ese incidente con Beltrán. Que si puedo publicar su versión. Con mucho gusto lo hago”, escribió David Medrano.

En tanto que el capitán del Club Chivas escribió: “Saludos David, no es mi versión, es la verdad. Podrá haber presión por falta de resultados pero jamás desunión. No tuve ningún problema con Fernando Beltrán. Y si hubiera ocurrido, lo aclaro y listo, no hay nada que esconder.”

Réplica de Jesús Molina (Twitter )

¿Qué pasó entre Jesús Molina y Fernando Beltrán?

De acuerdo con David Medrano, Jesús Molina protagonizó un airado intercambio de palabras con Fernando Beltrán durante un entrenamiento previo al partido ante Club Universidad Nacional.

Derivado de tales dimes y diretes, Víctor Manuel Vucetich decidió dejar fuera de la convocatoria a Fernando Beltrán; sin embargo, Jesús Molina no fue castigado siendo que también harbía participado .

Es por ello que se incrementaron las especulaciones en torno a divisiones internas en Chivas, pues supuestamente se formaron ya tres grupos.

Uno que sería fiel a Amaury Vergara, dueño del Club Deportivo Guadalajara , otro que se llevaría bien con Ricardo Peláez, director deportivo , y otro adepto a Míchel Leaño, el encargado de fuerzas básicas.

Jesús Molina. (Cristian De Marchena / Mexsport)

Jesús Molina tendría trato preferencial de Víctor Manuel Vucetich

Cabe señalar que Jesús Molina tendría trato preferencial por parte de Víctor Manuel Vucetich, pues, según expuso El Francotirador en Récord, es el único con línea directa hacia el DT .

De modo que el capitán de las Chivas le habría comunicado de primera mano el desaguisado que tuvo con Fernando Beltrán.

No han sido pocas las críticas en contra del proceso de Vucetich, ya que su equipo continúa sin cosechar victorias y sin demostrar un buen funcionamiento futbolístico.