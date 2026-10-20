Fenerbahce vs Slavia Praga juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-2 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.

Fenerbahce vs Slavia Praga: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Fenerbahce vs Slavia Praga es triunfo del equipo local con marcador de 3-2 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Fenerbahce 3-2 Slavia Praga

Fenerbahce vs Slavia Praga: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Slavia Praga, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Fenerbahce

Portero: Dominik Livaković

Defensas: Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku y Mert Müldür

Mediocampistas: İsmail Yüksek, Fred y Frederico Rodrigues

Delanteros: Dušan Tadić, Sebastian Szymański y Edin Džeko

Slavia Praga

Portero: Antonín Kinský

Defensas: Tomáš Holeš, David Zima, Jan Bořil

Mediocampistas: David Douděra, Christos Zafeiris, Oscar Dorley y El Hadji Malick Diouf

Delanteros: Simion Michez, Tomáš Chorý y Lukáš Provod

Hora y canal del partido: Fenerbahce vs Slavia Praga en La Champions League

Fenerbahce vs Slavia Praga chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 10:45 horas por Fox One o HBO Max.