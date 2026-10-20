Fenerbahce vs Slavia Praga juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-2 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.
Fenerbahce vs Slavia Praga: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Fenerbahce vs Slavia Praga es triunfo del equipo local con marcador de 3-2 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Fenerbahce 3-2 Slavia Praga
Fenerbahce vs Slavia Praga: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Slavia Praga, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Fenerbahce
- Portero: Dominik Livaković
- Defensas: Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku y Mert Müldür
- Mediocampistas: İsmail Yüksek, Fred y Frederico Rodrigues
- Delanteros: Dušan Tadić, Sebastian Szymański y Edin Džeko
Slavia Praga
- Portero: Antonín Kinský
- Defensas: Tomáš Holeš, David Zima, Jan Bořil
- Mediocampistas: David Douděra, Christos Zafeiris, Oscar Dorley y El Hadji Malick Diouf
- Delanteros: Simion Michez, Tomáš Chorý y Lukáš Provod
Hora y canal del partido: Fenerbahce vs Slavia Praga en La Champions League
Fenerbahce vs Slavia Praga chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 10:45 horas por Fox One o HBO Max.
- Partido: Fenerbahce vs Slavia Praga
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Chobani Stadyumu
- Transmisión: FOX One o HBO Max