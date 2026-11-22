FC Barcelona vs Villarreal chocan en la Jornada 13 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo local. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de LaLiga
FC Barcelona 3-1 Villarreal es el pronóstico en el Estadio Camp Nou, como parte en la Jornada 13 de LaLiga.
Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Villarreal.
FC Barcelona vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Villarreal, en la Jornada 13 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Pedri y Marc Bernal
- Delanteros: Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Anthony Gordon
Villarreal
- Portero: Péter Gulácsi
- Defensas: Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona
- Mediocampistas: Santi Comesaña y Pape Gueye
- Delanteros: Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Georges Mikautadze
FC Barcelona vs Villarreal: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga
FC Barcelona vs Villarreal continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 22 de noviembre, 7:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Villarreal
- Fase: Jornada 13
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports