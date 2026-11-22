FC Barcelona vs Villarreal chocan en la Jornada 13 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo local. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de LaLiga

FC Barcelona 3-1 Villarreal es el pronóstico en el Estadio Camp Nou, como parte en la Jornada 13 de LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Villarreal.

FC Barcelona vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Villarreal, en la Jornada 13 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde

Mediocampistas: Pedri y Marc Bernal

Delanteros: Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Anthony Gordon

Villarreal

Portero: Péter Gulácsi

Defensas: Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona

Mediocampistas: Santi Comesaña y Pape Gueye

Delanteros: Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Georges Mikautadze

FC Barcelona vs Villarreal: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

FC Barcelona vs Villarreal continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 22 de noviembre, 7:00 horas, transmisión por SKY Sports.