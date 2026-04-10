FC Barcelona vs Espanyol juegan e sábado 11 de abril en la Jornada 31 de LaLiga. Pronóstico 2-0 a favor de los culés en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Espanyol: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Espanyol es victoria para los culés por marcador 2-0 en la Jornada 31 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 2-0 Espanyol

FC Barcelona es líder de LaLiga (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona vs Espanyol: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 31 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Espanyol, que se jugará en la Jornada 31 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Araujo, Cubarsí y Martín

Mediocampistas: Pedri, Fermín y Bernal

Delanteros: Lewandowski, Yamal y Raphinha

Espanyol

Portero: Dmitrovic

Defensas: El Hilali, Calero, Cabrera y Romero

Mediocampistas: Urko, Lozano, Edu Expósito y Ngongé

Delanteros: Dolan y Robero

FC Barcelona vs Espanyol: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 31 de LaLiga

FC Barcelona vs Espanyol se enfrentarán en la Jornada 31 de LaLiga. La cita es el sábado 11 de abril a las 10:30 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Espanyol

Fase: Jornada 31

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Espanyol a la Jornada 31 de LaLiga?

Con 76 puntos, FC Barcelona se mantiene como líder de la tabla general de LaLiga, con siete unidades de ventaja respecto al Real Madrid.

El Espanyol, rival del FC Barcelona en la Jornada 31 marcha a media tabla de la competencia.