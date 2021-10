Lionel Messi y Ronaldinho se volvieron a encontrar en el Parque de Los Prínicipes pues colaborarán junto con otros integrantes del París Saint Germain en un anuncio.

Los dos futbolistas estuvieron juntos hace unos días antes del partido entre el cuadro parisino y el Leipzig de la Liga de Campeones.

Sin embargo, nuevamente volvieron a reunirse y se les ve muy felices conversando, incluso el brasileño compartió unas fotografías a través de su cuenta de Instagram y escribió: “poniéndonos al día”.

Asimismo, cuando Ronaldinho fue cuestionado respecto a su opinión con la llegada de Messi a París, dejó ver que mantienen una estrecha relación.

“Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona”.

“Cuando llegué a Barcelona ya se hablaba de un joven fantástico. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí”.

Lionel Messi y Ronaldinho en el Futbol Club Barcelona

Ambos jugadores son una leyenda en el club culé e incluso jugaron juntos durante poco más de 3 años. Asimismo, Ronaldinho puede comprender a Messi pues él también se abrió paso en el París Saint Germain.

El brasileño dejó claro que aunque no habla diariamente con Messi, llevan una relación de mucho respeto por los momentos de gloria que compartieron en el cuadro español.

“No somos de hablar todos los días, porque Leo tiene una vida muy dura, pero hablamos siempre que hay posibilidad y nos respetamos muchos”, declaró el brasileño con Ibai Llanos.

Lionel Messi y Ronaldinho (Foto: Captura)

Lionel Messi en el París Saint Germain

Sin duda, la adaptación a un nuevo equipo no es del todo sencilla para ningun jugador, sin embargo, Messi cuenta con la presencia de dos grandes compañeros, Neymar y Mbappé.

Juntos conforman el tridente más imponente del futbol mundial e incluso mantienen una buena relación que se ha visto reflejado en el equipo.

Por su parte, Ronaldinho sostuvo que tanto él, Messi y Neymar son buenos amigos y disfrutan los momentos que pasan juntos.

“Jugamos juntos y somos amigos. No es una historia de ídolos y fans, somos buenos amigos. Siempre que nos vemos es un momento muy especial”, delcaró.