La fama que tienen los regios de ser codos quedó sepultada por un grupo de fans del Club Tigres, que armó la cooperacha en las gradas del Estadio Universitario para apoyar a una vendedora de cerveza que trabaja en el inmueble.

A través de un video en la plataforma TikTok se ve a los aficionados del Club Tigres reunir dinero para festejar el cumpleaños de una vendedora de cerveza, quien es conocida por poner buen ambiente en el inmueble que también es conocido como el Volcán.

Ofe es la vendedora que resultó beneficiada por la buena acción de los fans regios, historia que se compartió un video que despertó muchas reacciones de aprobación, sin importar en este caso a qué equipo apoyan los impulsores de la colecta.

Fans del Club Tigres le entran a la cooperacha y dan abrazos

En el video se ve a una persona que pasa una gorra para recolectar dinero entre los fans del Club Tigres que se encuentran presentes, con el objetivo de hacerle un presente a la vendedora por su cumpleaños.

Algunos fans se levantan de sus asientos para entregarle a Ofe su cooperación, al tiempo que aprovechan para darle su respectivo abrazo de cumpleaños.

La publicación generó muchos comentarios en la red social, la mayoría mostraron su alegría por la buena acción dedicada a la vendedora de cerveza, quien parece ser famosa en el estadio por el buen ambiente que pone.

La vendedora es muy famosa en el Estadio Universitario

Lo cierto es que Doña Ofe es muy apreciada por los fans del Club Tigres, y en general por los regios que asisten al futbol.

“Es de regios tener una sana relación con tu carter@”, dice una de las usuarias, en relación a la labor que realiza la vendedora en el Estadio Universitario.

Otra usuaria de Tik Tok, quien es fan de Rayados de Monterrey recordó a la festejada. “Soy Rayada! pero un día fui y me tocó en esa área, la señora es con madre”, escribió.

“ Doña Ofe es la mejor , la verdad es muy buena gente y trae muy buen ambiente”, comentó alguien más para confirmar que la vendedora de cerveza es bien querida en el Estadio Universitario.

Aunque no faltó el que bromeó con el tema de si son o no codos los regios. “Si somos. Hacemos colectas para no sacar de la cartera de uno”, mencionó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok