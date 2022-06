Juan Carlos Gabriel de Anda confesó que lo despidieron de Fox Sports, por estar borracho en una transmisión.

El hermano del exfutbolista Francisco Gabriel de Anda, el conductor Juan Carlos Gabriel de Anda, reconoció que fue despedido de Fox Sports por llegar bajo la influencia del alcohol a un programa de esa cadena deportiva.

En un programa transmitido en Youtube, el también analista aceptó que tuvo un desliz con las bebidas alcohólicas y eso le costó el trabajo.

Juan Carlos Gabriel de Anda, intentó jugar al futbol, pero no logró mantenerse en Primera División, antes de que se llamara Liga MX, para después entrar a los medios de comunicación.

Estuvo varios años en Fox Sports, participando en varias producciones, hasta que llegó el bochornoso incidente.

Echan a conductor por estar borracho

Juan Carlos Gabriel confesó que fue despedido de Fox Sports, por llegar tomado a una transmisión.

“Sí, llegué pedo… A Fox Sports sí llegué pedo (borracho) y me costó el trabajo, pero la verdad es que no me arrepiento”, comentó.

Aseguró que su salida de Fox Sports, fue provocada por la presión que vivía en ese trabajo.

“No existe un solo güey que haya sido antes un futbolista que ‘ni fu ni fa’, que haya llegado a los medios de comunicación y que se haya vuelto figura como lo fui yo”, aseguró.

Señaló que tuvo mucha presión encima, tanto que dejó de lado su vida personal por trabajar y cumplir con la televisora.

“Nunca quise renunciar, pero provoqué que me echaran. Me salí con la mía”.

Al final, dice que está muy contento con su decisión: “Yo hacía cinco programas al día y no me arrepiento de haber llegado pedo aquella vez porque yo estaba ahí físicamente, pero mentalmente había renunciado desde mucho antes”.

La vida después de Fox Sports

Juan Carlos Gabriel dijo que no está arrepentido de lo que ha pasado con su carrera, después de ese incidente.

“A mí no me volvía loco estar en la televisión que es por lo que muchos matan”, afirmó el exfutbolista.

Juan Carlos Gabriel no ha vuelto al futbol , estuvo un tiempo en ESPN, pero también salió en malos términos de ahí.

“La gente piensa que desde hace ocho años no hago nada de mi vida. Manejo temas con sindicatos, fideicomisos, obras de arte”.

