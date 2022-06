Javier Aguirre reventó con todo a la Liga MX desde España, yéndose en contra de la falta de descenso y la implementación del repechaje en los últimos torneos del balompié mexicano.

Javier Aguirre compartió una charla amena con Hugo Sánchez mientras lo entrevistó para la cadena ESPN, donde se lanzó en contra de las últimas modificaciones que ha sufrido la Liga MX en los últimos torneos.

El ex entrenador de Rayados de Monterrey señaló con dureza la implementación del repechaje y la d esaparición del descenso , decisiones que para él, más allá de favorecerle al futbol mexicano, lo ha exhibido a nivel mundial.

Hay que buscar algo u otro mecanismo, sacrificar un poco de dinero, ¿qué se yo? ¿Cómo explicas en Mallorca que el último lugar paga y se salva? comentó ‘El Vasco.’

¿Cómo explicas que el 12 pueda ser campeón? No hay manera de explicar, es por eso que de afuera te ven mal. No me gusta el formato. Hay un campeón cada cinco meses, y mira que yo fui campeón con el Pachuca en el lugar 10 ″ sentenció en entrevista con Hugo Sánchez.

Liga MX: ¿Por qué es tan importante que regrese el descenso y desaparezca el repechaje?

La Liga MX y los equipos que conforman la misma, están sumergidas en un campeonato que premia la irregularidad tras 17 fechas y que condena el bajo rendimiento con reprimendas económicas.

La desaparición del descenso a hecho que la directiva de los clubes participantes se preocupen cada vez menos por reforzar a sus escuadras de tal manera que tengan que evitar los últimos puestos de la tabla de cocientes.

Por otro lado, el repechaje más allá de hacer competitivo el balompié mexicano, se ha vuelto el salvavidas de los equipos, mismos que ya no buscan los primeros lugares del torneo.

El regreso del descenso y la desaparición del repechaje, podrían provocar que la Liga MX retome el nivel que tenía anteriormente.

