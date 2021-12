David Faitelson reveló que estuvo a punto de renunciar de ESPN tras la bronca que tuvo con Francisco Gabriel de Anda durante un programa en vivo hace unos años.

En entrevista con Javier Alarcón, el experimentado periodista habló sobre los problemas que ha tenido con colegas de profesión por sus opiniones tan polémicas.

“Tuve un desencuentro con Paco Gabriel de Anda que fue duro, difícil porque siento que él no entiende que lo que se dice en el estudio ahí se queda, fuera del estudio es diferente”, señaló.

Recordó que en alguna ocasión, cuando De Anda era directivo de Chivas, dijo que se “avergonzaba” de haber sido su compañero en ESPN, frase de la cual se arrepiente.

“Dije que me avergonzaba de haber sido su compañero en ESPN, pero es mi estilo, dar un paso adelante y en ocasiones dos para atrás para aceptar que me equivoqué”, agregó.

David Faitelson aseguró que ESPN los quería suspender a los 2 tras la bronca

David Faitelson le reveló a Javier Alarcón que, tras la bronca con Francisco Gabriel de Anda, en la que incluso hubo ataques personales, ESPN los quiso suspender.

El periodista señaló que él no permitió que lo suspendieron, pues nunca lo habían hecho en su carrera periodística, por lo que amenazó con renunciar si eso pasaba.

“ESPN me dijo: ‘Te vas suspendido’ y yo jamás he sido suspendido en ningún lado, por eso les dije claramente: ‘Si me suspenden, me voy’”, recordó.

David Faitelson vs Francisco Gabriel de Anda: ¿por qué surgió la pelea?

Fue tras el partido amistoso que la Selección de futbol de México perdió 4-0 con Argentina cuando en la mesa del programa ‘Futbol Picante’ se calentaron los ánimos.

Francisco Gabriel de Anda le dijo a Faitelson que “no tenía idea de futbol”, a lo que el periodista reviró con un comentario sobre su trabajo como directivo de Chivas.

Faitelson volvió a atacar con que si De Anda “venía ebrio como su hermano” , haciendo alusión al problema de alcoholismo que tuvo su hermano Juan Carlos.

Francisco Gabriel de Anda no se quedó callado y contestó con la frase: “El que toma chochos aquí eres tú” , siendo una de las peleas más recordadas por los internautas.

Cabe recordar que esta no es la única gran pelea que Faitelson ha tenido en un programa al aire, pues hay otra que protagonizó con Ricardo Peláez, la cual también es muy recordada.