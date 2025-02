El Atalanta, uno de los mejores equipos de la Serie A, fue eliminado de la Champions League a manos del Club Brujas. Sin embargo, en un punto del partido, se pudo cambiar la historia con un penal.

Ahora ya es tarde, pero el entrenador del Atalanta se le fue con todo contra su jugador por fallar esa pena máxima. Y es que el jugador quiso cobrarlo cuando no era su labor.

Esto es algo que ha sucedido en varias ocasiones en todas partes del mundo. En los clubes tienen establecido quién cobrará la falta, pero no falta el que rompe la regla.

Más cuando hay muchos egos en el equipo. Por ejemplo, esto pasó cuando Cavani, Mbappé y Neymar estaban en el PSG.

“Es de lo peor que he visto”: DT del Atalanta revienta a su proprio jugador por fallar un penal

Atalanta y Club Brujas se enfrentaron en los Champions League Playoffs de la en el juego de vuelta. El equipo italiano perdió en el global, pero pudo haber cambiado las cosas.

Lookman había anotado para descontar el marcador, por lo que venía motivado. Le marcaron un penal al Atalanta y decidió cobrarlo sin importarle que habían otros jugadores encargados.

Lo falló, Lookman, y su entrenador lo reventó después del partido de la Champions League: “Es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto nunca. Quiso tirar el penalti después de marcar un gol, tomó la pelota a pesar de que Retegui y De Ketele estaban disponibles para tirarla… No me gustó lo que hizo".

Atalanta sufre dolorosa derrota ante el Club Brujas en la Champions League

Ahora veamos lo que pasó en el partido para entender completamente lo que pasó con Lookman y el entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Atalante llegó a la vuelta de los Playoffs de la Champions League perdiendo por 2 goles por 1. Así que tenía que hacer la heroica.

La realidad es que fallaron muchas oportunidades, pero el Brujas anotó y aumentó su ventaja. Cuando iban 3 a 0, Lookman puso el de la honra, y minutos después señalaron un penal.

Este mismo, falló lo que podía ser el 5 a 2 global, y quien sabe, quedaba media hora. Al final avanzó el club belga.