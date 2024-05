Cada vez debutan más jóvenes, esta es la historia de un futbolista que debutó en la primera división de Argentina con 14 años y 29 días. A esa edad, echas la reta en la secundaria.

Su nombre es Mateo Apolonio, este futbolista debutó a los 14 años y 29 días como profesional en Argentina, este jueves 16 de mayo.

Lo hizo con el Deportivo Riestra contra Newells en la Copa Argentina. Además fue en un partido importante ya que se disputaban los dieciseisavos de final.

Usualmente se desempeña como lateral, sin embargo en su primer partido como profesional lo hizo como mediocampista por izquierda.

¿Quién es Mateo Apolonio? El joven que debutó a los 14 años en Argentina

Mateo Apolonio jugaba el sábado en la categoría más pequeña del Deportivo Riestra y este jueves 16 de mayo lo hizo como profesional en Argentina. Una gran historia y apenas empieza.

Apolonio nació el 17 de abril del 2010, seguramente vio el mundial que hizo Iniesta en ese año para inspirarse y querer ser futbolista.

Llegó en el 2021 al Deportivo Riestra y como ya vimos, debutó a los 14 años. Antes del encuentro dejó estas palabras: “Estaba en el living de mi casa y mi mamá me llamó. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: Fuiste citado para la Primera División”

Además, se caracteriza por tener una baja estatura y un cuerpo de niño, pues claro lo es, pero eso lo dejó ver el entrenador de Newells: “Por algo el chico jugó y participó, nosotros tenemos que marcarlo con la misma fuerza con la que marcamos a un jugador de 38 años. Me gusta cuando debutan chicos, pero me pareció muy chiquito. No sé los futbolistas cómo lo sintieron, pero en el fragor de la lucha no repararon en eso”

Así fue el histórico debut de Mateo Apolonio en Primera División a los 14 años y 29 días.pic.twitter.com/S31uRq69u3 — VarskySports (@VarskySports) May 16, 2024

Grandes futbolistas que debutaron muy jóvenes

Marco Apolonio rompió un récord en Argentina: Se convirtió en el futbolista más joven en debutar, superó al Kun Aguero (15 años y 35 días) y a Maradona (16 años).

Ahora veamos otros grandes jugadores que jugaron por primera vez como profesionales con una muy corta edad, como Marco Apolonio:

Radamel Falcao: Jugó por primera vez en la Primera B de Colombia a los 13 años y 112 días.

James Rodríguez: Otro colombiano, este crack debutó en Primera División a los 14 y 313 días

Sergio Aguero: Independiente de Avellaneda le dio la oportunidad de ser profesional a los 15 años y 35 días.

Víctor Mañón: El caso de un mexicano; en el 2007, Pachuca debutó a Mañón con 15 y siete meses.