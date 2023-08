Han sido de quince a veinte los delanteros que ha visto Cruz Azul, ahora que Joaquín Moreno es su director técnico y simplemente no pueden traer a alguien que les resuelva el problema de la falta de gol.

Eso sí, quien sea el elegido tiene que encajar perfectamente en la forma de juego que quiere implementar el ingeniero Joaquín Moreno en Cruz Azul.

En entrevista realizada por TUDN; Joaquín Moreno, quien entró al relevo en Cruz Azul por Tuca Ferretti, mencionó que junto al director deportivo Conejo Pérez, han estado trabajando en contratar a un nuevo atacante.

Pero simplemente no lo han conseguido. “He visto de 15 a 20 delanteros, me he reunido con el Conejo, he visto videos, pero para escoger a un jugador hay que tener primero una manera de jugar”, mencionó el ahora técnico quien fue campeón con Cruz Azul en el Invierno de 1997.

Mas su elección será muy estudiada: “Estoy proponiendo una forma de jugar, busco un delantero que presione en todo lo alto, que se sepa botar y tenga presencia de área, porque tenemos a (Carlos) Rotondi y (Uriel) Antuna que centran muy bien”.

¿Por qué se tardan en contratar a un delantero en Cruz Azul?

La falta de gol en el Cruz Azul es preocupante, y ni Diber Cambindo ni Augusto Lotti, ya fuera del equipo, han podido resolverlo, por eso es imperante encontrar a un nuevo delantero.

Pero la directiva del Cruz Azul no ha podido contratar a nadie y Joaquín Moreno explica la razón.

“No es fácil, todo es mucho más supervisado, se tienen que comprobar mucho más cosas antes de dar el paso indicado”, indicó el ex volante.

Así que hasta el momento, todo estará en manos en los atacantes del actual plantel: “Está Diber, también está Christian Tabo quien ha jugado en esa posición y un muchacho de la Sub 23, Bryan Gamboa ”.

Diber Cambindo (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Cruz Azul reaparecer en el Apertura 2023

Después de quedar fuera en la Leagues Cup en dieciseisavos de final al perder en penaltis ante el Charlotte, Cruz Azul se prepara para reaparecer en el torneo de la Liga MX en el Apertura 2023.

Los cementeros son el último lugar del torneo con cero puntos, y tratará de sumar sus primeras unidades el próximo domingo cuando reciba al Club Santos Laguna en el estadio Azteca.

Cruz Azul acumula tres derrotas ante el Atlas, Tijuana y Deportivo Toluca.

