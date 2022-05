Charlyn Corral se ha posicionado como una de las mejores jugadoras del Clausura 2022 y junto a Club Pachuca femenil están a un paso de las semifinales.

Y fue precisamente contra las Rayadas que dio muestras de su calidad, con dos golazos le dio la ventaja a su equipo.

Pero su segunda anotación fue una auténtica obra de arte, pues llegó por la banda de la derecha y desde larga distancia envió un disparo que fue imposible de desviar, por lo que las Tuzas llegarán al partido de vuelta con dos goles de ventaja.

Rayadas vs Pachuca femenil

El partido de vuelta de los cuartos de final, entre Rayadas y Pachuca femenil será este lunes a las 21:05 horas tiempo del centro de México; será hasta entonces cuando se defina el equipo que avanzará a las semifinales.

📹#NoTeLoPierdas



Un golazo no fue suficiente para Charlyn, así que marcó un segundo, y de qué manera…



Las Tuzas lo ganan 2-0#VamosPorEllas👊🏼 | #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/CbAuVT8cQL — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 14, 2022

Charlyn Corral sobre su ausencia en la Selección Mexicana

Charlyn Corral ha sido borrada del Tri en la era de Mónica Vergara, a pesar de su desempeño no ha sido convocada a ningún partido.

En ese sentido, la jugadora dijo para el ESTO que le parecía injusto no ser convocada ni contemplada en el combinado nacional a pesar de que militó en el Atlético de Madrid.

“Hace unos años me encontraba en uno de los clubes más importantes o históricos de Europa y tampoco era convocada, entonces una de las cosas que yo he platicado con mi familia es que a veces es un poco injusto que en mi proceso de Selección siempre me tengo que formar al último”, dijo.

Sin embargo, aseguró que seguirá luchando para ganarse un lugar en el Tri femenil.

“Charlyn existe por más que quieran hacer de cuenta que no, Charlyn está en el presente. Algún día estaré en el pasado, pero aún estoy aquí, que no se me quiera tapar u ocultar porque cuando pasa eso creo que me ha tocado brillar más”,