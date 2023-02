Kazuyoshi Miura, el futbolista más “viejo” del mundo, con 55 años, seguirá su carrera en el futbol de Europa, concretamente en Portugal.

Actualmente, el futbol de alta competencia requiere que los jugadores, más allá que sean buenos técnicamente, se conviertan en unos grandes atletas.

La fuerza, la velocidad y la resistencia, son los puntos que más toman en cuenta los directores deportivos y los directores técnicos, para formar a sus equipos.

Gran parte de los futbolistas actuales, se han disciplinado y han alargado sus carreras y si antes se retiraban a los 33 años, ahora lo hacen cerca de los 40.

Pero hay un futbolista que está cerca de los 60 años, y aun sigue jugando en el futbol profesional y busca regresar a los primeros planos.

Este es el caso del japonés Kazuyoshi Miura, de 55 años, quien jugará en la segunda división del futbol de Portugal.

Futbolista de 55 años jugará en Europa

Kazuyoshi Miura, mejor conocido como Kazu, jugará a sus 55 años de edad, en la segunda división de Portugal, en el equipo UD Oliveirense Futebol SAD.

En entrevista al L’Equipe, el afamado diario francés, Kazu mencionó hace tres años: “Quiero jugar hasta que me muera. Cuando fallezca, no quiero que se diga que el exjugador Kazu Miura ha muerto, si no que el jugador Kazu Miura ha muerto”.

Kazu, nacido en Japón en 1967, inició su carrera en Brasil, en 1982, a donde se fue en su juventud para formarse como futbolista.

Varios años después se fue a jugar a su país, para pasar por países como Italia, Croacia, Australia y ahora Portugal. Y no pudo jugar una Copa del Mundo.

Kazuyoshi Miura, quien milita como delantero, venía de jugar en el Yokohama de su país, hasta el año pasado, hasta ahora que se fue a Portugal.

Kazuyoshi Miura y otros jugadores veteranos

Kazuyoshi Miura puede decir que es el jugador más viejo del mundo, al estar jugando en segunda división profesional a los 55 años.

Pero hay otros futbolistas que pasados los 40, están vigentes y se muestran a buen nivel:

Gianluigi Buffon: 44 años en el Parma.

Shunsuke Nakamura: 43 años en el Yokohama FC.

Zlatan Ibrahimovic: 41 años en el AC Miláan.

Rodrigo Palacio: 40 Años en el Brescia (recién retirado)

