Eddy Reynoso explicó el emotivo significado del tatuaje de Canelo Álvarez que tiene en el brazo

Eddy Reynoso tiene un tatuaje de Canelo Álvarez en el brazo y explicó el emotivo significado, el líder de Canelo Team dejó ver la estrecha relación que sostiene con el pugilista.

Canelo Álvarez es hoy en día uno de los mejores boxeadores del mundo, sin embargo sus éxitos no los ha cosechado solo, sino que un gran equipo de trabajo, comandado por Eddy Reynoso han contribuido en gran parte a sus logros.

Por ello, Eddy decidió plasmarse a Canelo para siempre en su piel. Sin embargo detrás del dibujo hay toda una historia de superación y esfuerzo.

“Cuando tengas a un niño de 13 años y lo lleves hasta dónde está ahorita, eso es lo que define. Es la foto de cuando ganó el campeonato del mejor libra por libra. Es como ganar un Mundial”. aclaró.

Asimismo, el entrenador de Canelo confesó que una de sus metas es que su nombre se escriba en el salón de la fama y pueda ser inspiración para las nuevas generaciones.

“Para mi es un orgullo estar en el deporte y me gustaría que las nuevas generaciones digan que algún día quieren ser como yo”

La historia de Eddy Reynoso en Estados Unidos

Sin duda, las cosas no fueron fáciles para Eddy Reynoso, pues entró de manera ilegal a Estados Unidos para cumplir con su sueño y hacer grandes cosas en el mundo del boxeo.

Aunque su meta inicial era ser boxeador, se decantó por dedicarse al entrenamiento y lo al paso de los años lo ha hecho exitosamente.

Además, Reynoso confesó que ahora los oficiales de migración le piden autógrafos y le preguntan sobre las próximas peleas de Canelo.

“Entré de manera ilegal y ya después paso y hasta me piden autógrafos los oficiales de migración y me preguntan cuándo vamos a pelear. Eso me llena de orgullo”, mencionó para ESPN.

Eddy Reynoso (ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT / ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT)

¿Eddy Reynoso podría entrenar a Julio César Chávez Jr?

A pesar de que Chávez Jr tiene una buena relación con Eddy Reynoso, el hijo de la leyenda no aceptaría que lo entrenara.

Para Chávez Jr sería practicamente imposible unirse al Canelo Team pues el tapatío es uno de sus más grandes rivales en el boxeo.

“Me quiere entrenar su entrenador, Eddy Reynoso es buena persona, un excelente entrenador, pero la verdad prefiero subir sin condición que estar allá (junto al Canelo Álvarez)”, dijo.