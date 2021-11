Eddy Reynoso pasó de entrar ilegalmente a Estados Unidos, a ser reconocido por oficiales de migración

Eddy Reynoso pasó de entrar ilegalmente a Estados Unidos, a ser reconocido por los oficiales de migración quienes le piden autógrafos.

Sin duda, el esfuerzo es una de las características principales de la vida de Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, pues no todo fue fácil y es un ejemplo de perseverancia.

Eddy Reynoso quería ser boxeador pero no tuvo mucho éxito, por lo que decidió no abandonar el deporte per o ser como su padre y dedicarse a ser entrenador.

Reynoso decidió abandonar Jalisco para emprender una aventura en Estados Unidos, aunque no tenía los documentos que se requieren para entrar y lo tuvo que hacer de manera ilegal.

Eddy Reynoso y Canelo (Mexsport)

Eddy Reynoso confiesa que ahora le piden autógrafos los de migración

Eddy Reynoso comenzó a entrenar a Canelo cuando el pugilista solo tenía 16 años y logró llevarlo a la cima hasta convertirse en el mejor.

Asimismo, al paso de los años y con muchos esfuerzos, logró poner un gimnasio en San Diego California donde ahora entrena con el Canelo Team.

Además Reynoso contó que después de haber entrado como ilegal, los oficiales de migración le piden autógrafos y le preguntan las fechas de las próximas peleas.

“Entré de manera ilegal y ya después paso y hasta me piden autógrafos los oficiales de migración y me preguntan cuándo vamos a pelear. Eso me llena de orgullo”, mencionó para ESPN.

Eddy Reynoso siempre soñó con hacer grandes cosas en el mundo del pugilismo y así lo ha logrado al paso de los años.

“Siempre me imaginé ser alguien en la vida, en el deporte. El box me gustaba mucho desde chiquito. Ahora me ha ido bastante bien, me siento bendecido y más que nada quiero dejar un legado y aprendizaje para todos de que todo es posible”.

Eddy Reynoso dona un millón de pesos (Twitter )

Eddy Reynoso y sus labores altruistas

Tal y como lo hace Canelo, Eddy Reynoso también se ha unido a buenas causas y a ha ayudado a instituciones para atender a niños con cáncer.

Recientemente, Reynoso mencionó que por cada gol que metiera Atlas en los partidos de liguilla, el donaría un millón de pesos a la fundación, Nariz Roja AC.

El entrenador de Canelo cumplió su promesa y a través de las redes sociales hizo público el donativo y escribió un mensaje.

“Buenos días. Lo prometido es deuda y no quiero deudas, va 1 millón de pesos para nuestros pequeños campeones, decidí hacer la donación para nuestros amigos de Nariz Roja, quienes siempre están en la esquina de ellos”,escribió