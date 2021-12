Julio César Chávez Jr. arremete contra Canelo por su próximo rival: “Ilunga Makabu no es de su clase”

Julio César Chávez Jr. arremete contra Canelo por su próximo rival, Ilunga Makabu: “No es un peleador de su clase”, dijo el pugilista.

Luego de que Canelo Álvarez anunciara que su próximo rival será Ilunga Makabu un peleador originario de República Democrática del Congo quien es campeón actual del peso crucero, las críticas no se hicieron esperar.

Canelo consiguó el permiso de poder subir de categoría para poder tener la victoria en 5 divisiones diferentes, por lo que será su nuevo reto para 2022.

Aunque Canelo ha demostrado de lo que está hecho, parece que no logra convencer a muchos, pues piensan que sus rivales son demasiados sencillos y debería buscar a alguien más competitivo.

Julio César Chávez Jr mandó un contundente mensaje al Canelo Álvarez (@boxeototalok)

Julio César Chávez Jr. critica al próximo rival de Canelo

Uno de los críticos de Canelo Álvarez fue el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. quien en entrevista para TV Box mencionó que Makabu no es un rival competitivo para el tapatío y que debería dar un paso más y enfrentar a los mejores.

“Lo que habla con lo que piensa no va, no es cuerdo. Si quiere ser el mejor de la historia tiene que ir paso a paso, ganando los títulos en cada división y ganándole a los mejores. Este peleador (Makabu), así sea peso completo, si no sirves para nada no sirves para nada en el peso que tú quieras, no es un peleador de la clase de Canelo Álvarez, que es de lo mejor del mundo”.

Julio César Chávez Jr. también dejó claro que no cree que Canelo pierda pues es uno de los mejores del mundo y puede dar un pronóstico con solo ver al peleador.

“Canelo debe ganar. Se puede cuidar de un tontazo, pero es muy difícil que este muchacho… nomás con verle la cara no le va a ganar, seamos realistas”, concluyó en la entrevista.

Caleb Plant fue noqueado por Canelo Álvarez (Steve Marcus / AP)

Canelo Álvarez y sus próximos rivales

Cabe recordar, que en un inicio se hablaba de que Jermall Charlo y David Benavidez serían los indicados para enfrentar al tapatío.

Pero fue el propio Canelo, quien mencionó que no quería enfrentarse a ellos, pues aseguró que no le aportarían nada.

“Sinceramente Benavidez no me aporta nada. Díganme con qué campeón han peleado antes él o Charlo. La verdad no me interesa. Igual sé que los haters siempre serán haters”, dijo para World Boxing News.