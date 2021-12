Eddy Reynoso confesó que está más nervioso por el partido de Atlas FC que cuando pelea Canelo; además prometió que si ganan, invitará a los jugadores a la próxima pelea del pugilista.

El entrenador y miembro de Canelo Team, Eddy Reynoso es fiel seguidor de Atlas FC, por ello se dijo muy nervioso por el resultado que hoy pueda entregar el club rojinegro.

Incluso, Reynoso reconoció que el hecho de que Atlas haya llegado a una final luego de 22 años , lo pone más nervioso que cuando pelea Canelo.

“Fíjate que me dan mas nervios que cuando pelea el Canelo, ya son 22 años que no veíamos una final, no hemos ganando ningún campeonato, al menos yo no lo había visto; es algo muy importante algo bonito que se venga un campeonato para uno que es apasionado por el futbol y por el Atlas”.

¡SI ATLAS GANA, LOS JUGADORES IRÁN A UNA PELEA DEL ‘CANELO’!



Eddy Reynoso prometió a los Rojinegros una pelea⚽️🇲🇽🦊. pic.twitter.com/Ldamak1DSg — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) December 12, 2021

Eddy Reynoso prometió a los jugadores llevarlos a la pelea de Canelo Álvarez

Eddy Reynoso reconoció a la afición de Atlas que se dio cita en el hotel de concentración para animar a su equipo y declaró en entrevista para los medios, vistiendo la camiseta rojinegra que se siente feliz de que apoyen así a su equipo.

“Espectacular, la gente de Atlas somos así muy arguenderos y se siente bonito que apoyen mucho a un equipo”, dijo.

Además, hizo una promesa a los futbolistas. Reynoso l os invitará a la próxima pelea del pugilista en mayo , pues está seguro de que ganarán.

“Si, ya invité a todos los jugadores desde ahorita a la pelea del Canelo para mayo, porque sabemos que vamos a ganar” .

El domingo en Guadalajara ,en el estadio Jalisco ,el @AtlasFC levantará la copa porque este equipo y esta afición tienen los huevos más grandes que un gol en contra!Vamos rojinegros que en Guadalajara ustedes mandan!❤️🖤 — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) December 10, 2021

Eddy Reynoso confía en la remontada de Atlas FC

Eddy Reynoso confía plenamente en su equipo y a pesar de que llevan un gol de desventaja, Reynoso confía en que van a poder ganar y romper con la sequía de títulos de más de 70 años.

“El domingo en Guadalajara ,en el estadio Jalisco ,el AtlasFC levantará la copa porque este equipo y esta afición tienen los huevos más grandes que un gol en contra!Vamos rojinegros que en Guadalajara ustedes mandan”, escribió en su cuenta de Twitter.