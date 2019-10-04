El comentarista de Multimedios, Willie González, amenazó con “hacer pedazos” a Rodolfo Pizarro, futbolista de Rayados de Monterrey, después de que éste sostuviera un acalorado intercambio de palabras con Pello Maldonado.

Todo comenzó cuando este último, también analista de la citada cadena, afirmó en un programa que uno de los requisitos para ser técnico de Rayados es haberle ganado una final a Tigres.

Lo cual molestó al talentoso enganche, toda vez que en la plataforma de interacción publicó un emoji de payaso etiquetando a Maldonado, que de igual modo contestó haciendo referencia al nivel de juego que últimamente ha manifestado el ex Chivas.

“Déjame a mí ser el payaso y ojalá no lo borres. Pero por favor, a nombre de los aficionados que van y los que no van (que son más) ya por favor ponte a jugar bien! Hace mucho no te veo Consejo: Eres futbolista, no influencer! Preocúpate porque tu equipo no se quede sin liguilla”.

Después de ello, Pizarro respondió a tal comentario haciendo alusión a las finales que ha ganado contra los Tigres; una cuando era jugador del Rebaño Sagrado y otra más en la pasada Conchampions.

“Nada más les quite dos títulos chiquitín, saludos payaso”

Ambos continuaron enganchados

Parecía que todo iba a quedar ahí pero Pello Maldonado volvió a la carga: “Ubícate estás en Rayados chiquitín y el más importante de la historia lo ganó Tigres. Llevas 8J este torneo y ni un gol ni asistencia. Deja de estafar! Tú eres responsable en gran parte de que hoy Rayados sea la burla del país junto a Cruz Azul!”.

Mientras que Rodolfo Pizarro lanzó: “Ubícate eres comentarista de Multimedios, esta platica ya acabo, te veo en Qatar”.

Y Maldonado concluyó de la siguiente manera: “Ya te regañaron como niño que dejes el teléfono y no entiendes. Entrenas en 10 min y aquí estas contestándole a Papá. Ponte a trabajar! Demuestra! ¿Nos vemos en Qatar? Por favor, tú te querías ir a Europa, con ese actitud que traes seguro vas de vacaciones, a seguir estafando”.

González entra en escena

Bueno, pues todo esto desató lo que los usuarios de redes calificaron como “amenazas y chantajes” por parte de Willie González advirtió en un programa de RG La Deportiva que si Pizarro no se disculpa con Pello puede ventilar mensajes comprometedores (posiblemente de acoso) que el jugador envió a reporteras de Multimedios.

“Lo que sí le pido es que no insulte a los trabajadores de Multimedios. Debe ofrecer una disculpa por haber llamado payaso a Pello. Porque si es de insultos, yo tengo información de cosas que tú Pizarro escribiste a mis conductoras, que no puedo publicarlas, pero si quieres que te hagamos pedazos, lo hacemos. Prefiero llevarla en paz, no pienso caer en ese juego. Prefiero que negociemos, pero si quieres ponerte a las patadas, puedo hacerlo. No pongas a Multimedios como si oliera a caca, porque es una empresa de más de 80 años en el medio”.