Diego Maradona me violó y me amenazó de muerte, fue el desolador testimonio de Mavys Álvarez a casi un año de la muerte del 10 argentino.

Mavys Álvarez, con quien Diego Maradona tuvo una relación pese a que ella era menor de edad en ese entonces, se encuentra en Argentina con motivo de la denuncia penal que recién hizo por trata de personas.

Fue ahí donde, en entrevista con Infobae, Mavys Álvarez Rego realizó estas fuertes declaraciones en contra de Diego Maradona, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

Con lágrimas en sus ojos, Mavys Álvarez contó detalles de la tormentosa relación que vivió con Diego Maradona a partir del año 2000, cuando apenas tenía 16 años .

Según reveló en dicha entrevista y también en su declaración hecha ante las autoridades argentinas, Diego Maradona la violó prácticamente frente a su madre.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó” Mavys Álvarez

Diego Maradona. (Omar Martinez / Mexsport)

Diego Maradona obligó a Mavys Álvarez a hacerse cirugía estética

En 2001, Mavys Álvarez viajó a Argentina obligada por Diego Maradona y con la total anuencia de Fidel Castro, entonces dirigente de Cuba , tal como contó en la citada entrevista.

Ya estando en Argentina, a donde Diego Maradona viajó para su partido de homenaje, éste la obligó a hacerse una cirugía estética , consistente en aumentar la talla de sus senos.

Presionada al extremo por el otrora futbolista, Mavys Álvarez, que en ese momento tenía 17 años , accedió a practicarse la cirugía estética.

Cabe señalar que la intervención no contó con la anuencia de los padres de la cubana, lo cual era un requisito indispensable para que se llevara a cabo.

“Diego quería que yo luciera con más senos. No le gustaban los pechos chiquitos. Él quería que me pusiera senos más grandes... Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra. Fui a la clínica con el doctor (Alfredo) Cahe. Hablaron entre médicos… Él sugirió que pusieran una talla más pequeña porque no había capacidad en mi piel para poner una mayor” Mavys Álvarez

Mavys Álvarez confirma que Diego Maradona era violento cuando se drogaba

Mavys Álvarez fue cuestionada en torno a si Diego Maradona se ponía violento cuando bebía alcohol y se drogaba ; la respuesta fue afirmativa.

De hecho, Mavys Álvarez dio a conocer que Diego Maradona la golpeó y la amenazó de muerte una vez que contestó su celular.

“Un día llamó Claudia (Villafañe, esposa de Diego Maradona). Realmente no sé si era Claudia pero me dijo ‘soy Claudia, pásame a Diego’. Él estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: ‘¡Qué tienes que contestar tú mi teléfono, mi celular!’ Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’ Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones” Mavys Álvarez

La controversial figura de Diego Maradona ha sido más cuestionada que nunca, máxime tras las múltiples acusaciones de machismo y violencia de género que han surgido en su contra previo y después de que muriera.

Mavys Álvarez (Tomada de Video/ YouTube)

Mavys Álvarez descarta que acusaciones contra Diego Maradona sean por dinero

Como dejó en claro Mavys Álvarez, sus acusaciones contra Diego Maradona no buscan su beneficio personal , sino sólo quiere obtener justicia.

Es por ello que descartó categóricamente que la denuncia que interpuso por trata de personas en contra de quienes la llevaron a Argentina siendo menor de edad y contra su voluntad, sea con el fin de buscar dinero.