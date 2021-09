México.- Desirée Monsiváis, delantera del Club de Fútbol Monterrey femenil, continúa haciendo historia en la Liga MX Femenil, pues registró su gol número 100 .

Fue en el partido que el Club de Fútbol Monterrey femenil ganó ante Club Tijuana femenil por 4-0 donde Desirée Monsiváis llegó a 100 goles tras despacharse con un doblete.

De modo que la delantera de Rayadas se convirtió en la primera jugadora que marca una centena de dianas en la historia de la Liga MX Femenil.

No conforme con ello, Desirée Monsiváis es la máxima anotadora en la historia de la Liga , lo que demuestra su gran jerarquía.

El camino goleador de Desirée Monsiváis comenzó el 27 de agosto del 2017 , cuando marcó su primera anotación frente a las Chivas de Guadalajara.

A partir de ese momento, la delantera ha sido la gran referente de las Rayadas, con las cuales tiene un título de Liga MX Femenil .

Luego del triunfo ante Club Tijuana Femenil, mismo que le permitió llegar a 100 goles y consolidarse como la goleadora histórica, Desirée Monsiváis se mostró humilde al repartir el éxito con sus compañeras.

“Aún sigo haciendo la réplica en mi cabeza del gol, no sé con qué la metí, pero llegando a casa lo voy a ver. Estoy contenta, es un crecimiento personal, este gol 100 es de Rayadas, no de Desirée Monsiváis. El trabajo no solo es físico, sí es primordial, pero lo psicológico, estar unidas y siempre buscando ganar”

Desirée Monsiváis