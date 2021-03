Balbina Treviño aseguró que los sueldos en la Liga MX Femenil son tan raquíticos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer , Balbina Treviño, quien jugara como portera para el Necaxa, habló sobre la brecha salarial de género que existe en el futbol mexicano.

En entrevista con el periodista Edgar Luna, Balbina Treviño explicó que los sueldos en la Liga MX Femenil en la mayoría de casos no alcanzan ni siquiera para comer debido a lo bajos que son. Y es que, recordó, jugadoras como Alicia Cervantes y Daniela Pulido revelaron que no ganaban más de 4 mil pesos al mes.

“Empezaron a pagar 2 mil pesos (en la Liga MX Femenil), eso no alcanza ni para el transporte, ya no digamos para comer. Están los casos de Alicia Cervantes y Daniela Pulido, que ganaba 4 mil pesos. Eso no te alcanza para comer, vivir y transportarte. Las jugadoras están preocupadas por lo que van a comer mañana” Balbina Treviño

Había jugadoras que despertaban tarde para no desayunar: Balbina Treviño

Más allá de que reconoció que la Federación Mexicana de Futbol acertó al crear la Liga MX Femenil, Balbina Treviño, quien se retiró del futbol profesional en 2020, relató algunas historias que le tocó vivir y las cuales reflejan la brecha salarial de género existente.

Y es que Balbina Treviño afirmó que algunas de sus compañeras en Necaxa no llegaban al primer entrenamiento del día debido a que preferían levantarse tarde para sólo hacer dos comidas al día y así prescindir del desayuno, ya que no tenían los recursos suficientes para cubrir los gastos elementales.

“Hay jugadoras que no llegaban a los entrenamientos porque me decían que preferían despertarse tarde para sólo hacer dos comidas al día. Se tomaban dos litros de agua antes de dormir para que no les diera hambre. Cómo es posible que los directivos estén en paz. Tuvimos que organizar donaciones para que tres jugadoras pudieran comer” Balbina Treviño

Me parece simbólico hoy #8M2021 poder estar en la transmisión🎙de un partido de ⚽️ femenil. La cancha donde toda mi vida he luchado por los derechos de las mujeres y de la igualdad de condiciones. #igualdad #8Marzo #DiaInternacionalDeLaMujer #Diadelamujer #IgualdadDeGenero https://t.co/Z65gi7Hypl — Balbina Treviño (@balbinama7) — Balbina Treviño (@balbinama7) March 8, 2021

Balbina Treviño hace énfasis en la falta de prestaciones en la Liga MX Femenil

Sin duda alguna, la precariedad que priva en el futbol femenil es de llamar la atención, como lo hace notar Balbina Treviño, pues en el balompié varonil mexicano las cosas son muy distintas, máxime porque los sueldos suelen ser exorbitantes, además, los jugadores gozan de instalaciones de primer nivel.

No así en el futbol femenil, ya que, por ejemplo, Balbina Treviño declaró que muchos equipos no existen las prestaciones de ley correspondientes, toda vez que, aunado a que los sueldos son en ocasiones inferiores al salario mínimo, no hay aguinaldo ni otras concesiones.