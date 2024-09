Luego de una larga lucha contra una agresiva enfermedad, André Marín murió este lunes 16 de septiembre a los 52 años de edad.

La muerte de André Marín ha conmocionado al futbol y al deporte en México. El periodista deportivo formó parte de una nueva generación de periodistas, que con agudas críticas encendía las mesas de debate.

Su estilo irreverente le hizo encabezar los programas deportivos de tres de los mejores canales de televisión en México, Azteca Deportes, Fox Sports y TUDN.

Sin embargo, desde el 2019, sus apariciones en televisión disminuyeron, pues el comentarista contrajo una bacteria que le causó graves daños en su salud y de la cual nunca pudo recuperarse al cien por ciento.

¿Qué enfermedad tenía André Marín?

André Marín luchó alrededor de cinco años contra una agresiva enfermedad. El comentarista deportivo contrajo la bacteria Clostridium Difficile, que deterioró gravemente su salud y que le hizo recaer en varias ocasiones.

A inicios de septiembre fue hospitalizado y recibió un doble trasplante de pulmón, salió bien de la operación, pero días más tarde, se confirmó su muerte.

Antes de la pandemia de la Covid 19, André Marín adquirió una bacteria llamada Clostridium Difficile, misma que le causó graves afectaciones a su salud.

“Antes de la pandemia de la Covid 19, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, señaló André Marín, en entrevista con Javier Alarcón.

André Marín y una batalla constante contra las enfermedades

Después de contraer la bacteria Clostridium Difficile, en 2022 André Marín vivió el “peor año de su vida”.

“En enero (2022) me explota el estómago, me duele y tengo problemas en la espalda; en marzo me operan y me operan mal”, contó André Marín.

El acabose fue noviembre, yo iba por tres días al hospital a que me revisarán la panza y la espalda; en la última noche en el hospital de tres días, pescó tres neumonías diferentes con neumococo y todo… terapia intensiva, inconsciente, 50 días sin saber qué estaba pasando”, relató en entrevista con Pati Chapoy.

El comentarista dijo que lo que causó que le explotara el estómago fueron los “divertículos y estrés, todo fue por estrés”.