La salida de André Marín de Fox Sports generó mucha polémica en el entorno periodístico, además de que sus excompañeros, como Raúl Orvañanos dijo que le extrañó su forma abrupta de salir de la cadena televisiva.

Raúl Orvañanos fue compañero por muchos años de André Marín en Fox Sports, por tanto se tomó la molestia de hablar sobre la salida de su excompañero con rumbo a Televisa.

“Me sorprendió la salida de André Marín de Fox Sports, me mensajeé con él unos días antes, y me afirmó que no se iba de la cadena televisiva y días después se marchó”, dijo Raúl Orvañanos en una entrevista.

André Marín decidió dejar a Fox Sports México luego de que la cadena televisiva se compadeciera de él cuando se encontraba enfermo, pero poco le importó al periodista y decidió dejarlos tirados para irse con la competencia.

¿Qué dijo Raúl Orvañanos sobre la salida de André Marín de Fox Sports?

Raúl Orvañanos no se quedó callado cuando le cuestionaron sobre la polémica salida de André Marín de Fox Sports para poner rumbo a Televisa, una de las cadenas más criticadas de la industria.

Raúl Orvañanos mencionó que le sorprendió mucho la salida de André Marín, pues no le avisó a nadie, y ni siquiera se despidió de sus compañeros, por lo que no le gustaron las formas de su salida.

“Yo le mandaba mensajes para preguntarle sobre su salud, pero de repente se fue, él ni siquiera me dijo, me dijeron en Fox Sports, no me gustó cómo se fue, y mucho menos que no se despidió de nadie, pero deseo que le vaya muy bien”, dijo Raúl Orvañanos.

Raúl Orvañanos dice que desea que le vaya muy bien, pues considera que es muy buen periodista en el ámbito en el que se maneja, por lo que le augura buena estadía en TUDN.

¿Por qué se fue André Marín de Fox Sports?

André Marín mencionó que TUDN le ofreció ser parte de la cartelera de periodistas y profesionales que se encargarán de analizar y crear contenido para la Copa del Mundo del 2026 que se jugará en México, Estados Unidos, y Canadá.

También se conoce que TUDN tendrá derechos para los Juegos Olímpicos de París 2024, de la Copa América 2024, y de la Eurocopa 2024, por lo que habrá mucho trabajo para André Marín en Televisa.

El hecho de que André Marín decidiera dejar a Fox Sports tiene que ver con la cartelera deportiva con la que contará TUDN de cara al Mundial de la FIFA del 2026.