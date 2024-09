El comentarista André Marín se encuentra hospitalizado en Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento, se desconoce información sobre su estado de salud, pero David Faitelson, solicitó donadores de sangre.

Desde hace semanas se especuló sobre el estado de salud de André Marín, quien de pronto dejó de aparecer en las transmisiones de TUDN, pese a ser uno de sus grandes “fichajes”.

A pesar de no ser parte de las transmisiones de TUDN, David Faitelson mandó saludos a su colega en distintos espacios y pidió por su salud.

La nueva información sobre André Marín no es la más alentadora, pues David Faitelson, TUDN y hasta la cuenta oficial de la Selección Mexicana han solicitado donadores para el comentarista.

¿Qué le pasó a André Marín?

Aunque no existe información oficial sobre el estado de salud de André Marín, David Faitelson reveló que su compañero en TUDN se encuentra internado en el Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, de Monterrey, Nuevo León.

“André Marín Puig. Atención en Monterrey: Urgen donadores de sangre y plaquetas… Hospital Muguerza de alta especialidad Obispado CP 64060, Miguel Hidalgo y Costilla # 2525″, escribió David Faitelson en su cuenta de X.

La solicitud de David Faitelson fue respaldada por otros comentaristas como Lalo Luna, Paco González y el propio canal de TUDN; además de la Selección Mexicana a través de sus redes sociales.

¿Qué enfermedad tiene André Marín?

André Marín estuvo al borde de la muerte antes de la pandemia de la Covid 19. El propio comentarista contó que adquirió una bacteria llamada Clostridium Difficile.

“Antes de la pandemia de la Covid 19, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, señaló André Marín, en entrevista con Javier Alarcón.

Las reapariciones de André Marín en la televisión han sido esporádicas, pues en 2022 sufrió una neumonía.

A finales de 2023, André Marín fue presentado como nuevo comentarista de TUDN, pero en 2024 recayó en su enfermedad y desde entonces ha estado ausente de las transmisiones de la televisora.