David Faitelson se lanzó en contra del Club América luego de que perdiera la gran final de la Concachampions 2021 frente a los Rayados de Monterrey, lo que supone un gran fracaso.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el polémico periodista externó su opinión a medida de que el partido se llevaba a cabo en el Gigante de Acero.

Faitelson señaló que el América no fue espectacular y mucho menos eficaz como lo ha sido a lo largo de la temporada, catalogándolo como “irreconocible”.

“Ni eficacia ni espectacularidad…El América y una presentación burda en la final de la Concacaf...”, escribió el periodista de ESPN en su cuenta de Twitter.

Sebastián Córdova en un partido del Club América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

David Faitelson tras derrota del Club América: “A llorar a casa”

Al consumarse la derrota del Club América ante Rayados de Monterrey, con esa polémica jugada en la que hubo una clara mano de Maxi Meza, David Faitelson se lanzó en contra del club de Coapa.

Faitelson señaló que el América no tenía derecho a reclamar nada, pues no merecía ganar tras el pésimo juego que realizó y pidió que fueran a “llorar a su casa”.

“El América no tiene forma de reclamar nada esta noche. No merecía nada. Jugó mal, muy mal, no existió. A ‘llorar’ a casa…”, señaló.

Faitelson se lanzó contra el América tras la final de la Concachampions

David Faitelson: Club América está sobrevalorado

Fue durante su participación en el programa de ESPN, ‘Futbol Picante’, donde David Faitelson siguió criticando el pobre desempeño del Club América en la final de Concachampions.

El periodista señaló que el equipo de Santiago Solari se ha sobrevalorado por el torneo que ha hecho en la Liga MX, donde tampoco ha sido un rival que arrase con sus rivales.

Asimismo, en su cuenta de Twitter reiteró que ahora el conjunto de las Águilas está más que obligado a ganar el título de Liga, donde prácticamente no ha tenido rival.

“El América amaneció obligado a ganar la Liga… Es lo único que les queda…”, señaló sobre el Club de Coapa, que es líder general ya con boleto asegurado a la Liguilla.

Por otra parte, Faitelson elogió la actitud de Santiago Solari, DT del Club América, quien hizo que todos sus jugadores estuvieran presentes en la premiación de Rayados.

“La educación y la clase de Santiago Solari, lo mejor esta noche del América…”, escribió Faitelson, quien es conocido por atacar recurrentemente al conjunto azulcrema.