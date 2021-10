Miguel Herrera mandó una indirecta a Santiago Solari por la forma de juego que tiene su Club América, luego del partido ante Club Tigres del fin de semana pasado.

En entrevista con Fox Sports, el Piojo Herrera fue cuestionado por la forma de juego de las Águilas que ha sido tan criticada pese a conseguir los resultados.

Señaló que el Club de Coapa debe de ganar sí o sí, pues así lo exige la afición azulcrema que, independientemente de las formas, quiere ver a su equipo llevarse el triunfo.

“No me corresponde decirlo a mí, ni creo que deba estar pensando en lo que pide el América, pero sin embargo, como tú lo dices, la gente quiere que su equipo gane y también es válido porque ellos quieren ver al equipo ganar y de repente si pierde, no pierde, si jugó bien o no jugó bien, quieren ver a su equipo ganar y hay que ganar”

Miguel Herrera siempre ha señalado que el Club América tiene que ganar todo lo que juegue y que si no gana el campeonato es un fracaso, aunque aceptó que para él si importan las formas.

El DT mexicano lanzó un dardo al conjunto ahora dirigido por Santiago Solari, pues señaló que a él sí le importa la forma de juego y que la afición se lleve un buen espectáculo.

"A MÍ SÍ ME INTERESAN LAS FORMAS, SÍ ME GUSTA QUE EL EQUIPO GANE BIEN, CON UNA IDEA CLARA" #PiojoEnLUP El dardo 🎯 de Miguel Herrera para Santiago Solari y su América @andremarinpuig , @GusMenFox , @F_Quirarte , @ruubenrod , @betogarciaaspe8 & @RusoEl23 pic.twitter.com/V4QUiZClem

“A mí, Miguel Herrera, sí me interesan las formas, sí me gusta que el equipo gane bien, con una idea clara, buscando el arco rival, con un equilibrio que no te metan goles y meter goles, que la gente salga contenta con un espectáculo deportivo, a mí me gusta así.”

Miguel Herrera. DT Tigres