Santiago Giménez, reconoció algunos errores que tuvo la Selección Mexicana en el partido de ida contra Honduras en el cual perdieron 2-0.

Y es que, el jugador del Feyenoord, Santiago Giménez aceptó que después de enfrentar a Alemania, se creyeron superiores, aunque dijo que no hubo exceso de confianza, sí faltó humildad en la Selección Mexicana.

“No creo que sea exceso de confianza, pero después de Alemania nos la creíamos y nos dieron un golpe de autoridad. Debemos ser más humildes, cada partido es importante, cada entrenamiento, como jugadores, nos preparamos cada partido”, declaró en conferencia.

Por otro lado, aceptó que al equipo le faltó actitud, pues sabe que hay jugadores con mucha calidad pero Honduras fue superior y l os sorprendieron con 2 goles.

“Creo que faltó actitud, sabemos que tenemos jugadores de calidad, lo que necesita la selección es ambición, como decía antes, de los errores se aprende, somos jugadores muy jóvenes que tenemos que agarrar experiencia”, añadió.

Santiago Giménez reconoce y es autocritico… @Santigim11 pic.twitter.com/dzsaC1YNw3 — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) November 21, 2023

Santiago Giménez sobre su sequía de goles

Luego de convertirse en líder goleador de la Eredivisie, Santiago Giménez ha tenido varios partidos seguidos sin anotar, por lo que el delantero se pronunció al respecto.

Y es que, Santiago Giménez dijo que no siempre las cosas iban a ir bien y tenía que estar preparado para eso, pero sigue trabajando duro para cortar con la sequía de goles.

“Nosotros como delanteros tenemos que estar preparados para rachas negativas, no todo es color de rosa, si bien me tocó marcar en juegos consecutivos, hoy me toca no marcar, lo único que me toca es trabajar, tener fe, y cortar la racha”, sentenció.

Selección Mexicana vs. Honduras

La Selección Mexicana se verá las caras de nueva cuenta ante Honduras, aunque esta vez será en el Estadio Azteca en donde buscarán revertir su situación, pues necesitan anotar un mínimo de 2 goles.

El encuentro se llevará a cabo este martes en la noche y los fans esperan que México se reponga, pues además Jaime Lozano se está jugando el puesto.

