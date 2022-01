Dan Bilzerian tunde a The Rock: “Su cuerpo no se ve saludable”, dijo el multimillonario quien es toda una celebridad en Instagram por mostrar su lujosa vida y también por ser aficionado a la industria fitness.

Y es que en entrevista, se lanzó contra Dwayne Johnson, mejor conocido como “The Rock”, quien es un actor y luchador mundialmente conocido por su impresionante físico.

“No me parece saludable ese nivel de masa muscular de The Rock. No es sano estar tan gigante”, agregó Bilzerian.

Asimismo, el llamado “Rey de Instagram”, hizo una comparación entre su personalidad y la de The Rock, por lo que aseguró que el actor no era auténtico. “Yo al menos hago lo que quiero y él no lo tengo tan claro... No creo que The Rock sea auténtico”.

Dan Bilzerian y el escándalo que lo alejó de Instagram

Sin duda, Dan Bilzerian era la envidia de muchos por la vida que mostraba a través de sus redes sociales, una vida llena de autos lujosos, rodeado de hermosas mujeres

No obstante, con documentos legales presentados durante una demanda, era la compañía Ignite International la que mantenía a Bilzerian.

Se dio a conocer que en realidad su fortuna no le pertenecía sino que todo era costeado por alguien más; sin duda fue un duro golpe y una serie de acciones legales que hicieron que cerrara su cuenta durante varias semanas.

Y es que de acuerdo con los reportes, usaba el dinero de Ignite International para cumplir todos sus caprichos.

Dwayne "The Rock" Johnson (Especial)

The Rock y su impresionante físico

Sin duda, The Rock es admirado por muchos fanáticos del fitness, pues su impresionante latura y sus músculos prominente, hacen que sea reconocido por su disciplina y esfuerzo.

Se estima que su altura es de 1.96 metros y su peso es de 118 kilogramos. En 1996 comenzó su carrera como luchador de la WWE.

Ya para el año 2000, sus combates y popularidad le valieron para lanzarse al estrellato y debutar en Hollywood, donde es mejor conocido por aparecer en películas como Rápidos y Furiosos.