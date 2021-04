Tras casi 10 años en el tintero, The Rock anunció que 'Black Adam' por fin entró en proceso de filmación.

Ha pasado casi una década desde que se anunció que The Rock interpretaría a Black Adam en el DCEU; luego de un largo proceso que implicó una pandemia de por medio, por fin el filme ha entrado en proceso de filmación.

Lo anterior fue anunciado por el propio The Rock en su cuenta de Instagram, donde posteó una foto de la claqueta del día 1 de 'Black Adam'. Podemos ver la escena que estaban grabando en ese momento; además, el actor se mostró muy entusiasmado por este proyecto.

Si no hay más inconvenientes, se espera que la película esté filmada en este 2021, entrando en post-producción de manera inmediata para un estreno programado en julio del 2022, luego que su fecha original fuera cambiada debido a retrasos derivados del Covid-19.

'Black Adam' presentará a un antihéroe

Dado que apenas comenzó la filmación de 'Black Adam', poco se sabe de la historia; no obstante tanto Warner Bros. como The Rock han arrojado una serie de pistas en el último par de años, donde se nos manejan que el personaje no se presentará como el villano clásico de los cómics de 'Shazam!'.

Si bien se mantendrá su origen y gobierno cuasi autoritario sobre el país ficticio de Kahndaq, The Rock menciona que Black Adam será más una especie de antihéroe, una persona que quiere proteger a su pueblo; pero cuyos métodos no son del todo ortodoxos.

Black Adam DC Comics

Esta contradicción moral bien podría explicar la llegada de la JSA (Sociedad de la Justicia) a la película, pues originalmente este equipo de superhéroes no estaba planeado para hacer su presentación en esta obra; de hecho se esperaba más un cruce con Shazam o con el mismo Superman.

Hablando de crossovers y el Hombre de Acero, se rumorea que The Rock estaría pujando para que Henry Cavill regresara como Kal-El en 'Black Adam'; no obstante, hasta el momento no hay información oficial al respecto.

Con información de Instagram