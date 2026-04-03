Angélica Fuentes fue reconocida durante la Fashion Forward 2026 Gala, celebrada en Nueva York, situación que generó cuestionamientos por los señalamientos fiscales que tiene en México por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Mientras en Estados Unidos se le premia a la empresaria Angélica Fuentes por su impulso al cambio económico, en México persisten los señalamientos por un presunto adeudo con el SAT.

Angelica Fuentes, exaccionista de Corporativo Grupo Imperial (Especial)

¿Por qué generó cuestionamientos el reconocimiento a Angélica Fuentes?

El reconocimiento hecho a Angélica Fuentes fue cuestionado debido a que, frente a la narrativa centrada en el empoderamiento, su estatus fiscal en México sigue a debate.

El SAT incluyó a Angélica Fuentes, empresaria mexicana, en la lista de responsables de grandes empresas con presuntos adeudos durante 2021 y 2022.

Según datos del SAT, la deuda de Fuentes superó los mil millones de pesos, lo que derivó en el embargo de cerca de 50 marcas que ella había declarado en quiebra.

La información disponible en el ámbito judicial señala que existió un fallo por posible administración fraudulenta en contra de Grupo Omnilife Chivas, a la cual estaba ligada Angélica Fuentes.

Jorge Vergara y Angélica Fuentes (REFUGIO RUIZ / MEXSPORT)

Angélica Fuentes y las hijas de Jorge Vergara son tema de conversación pública

En el marco de su vida pública, se ha resaltado el hecho de que Angélica Fuentes presenta a sus dos hijas con el apellido Fuentes al recibir grados académicos.

Sin embargo, ahora lo hace con el apellido Vergara, padre de sus hijas, situación que podría tratarse de una estrategia legal de la empresaria.

En documentos oficiales como el acta de nacimiento de las hijas de Jorge Vergara aparece su apellido paterno y no el “Fuentes”.

Cabe recordar que en vida, el empresario Jorge Vergara intentó mantener una relación cercana con sus hijas, pero Angelica Fuentes no lo permitió. Así fue la relación entre Angélica Fuentes y Jorge Vergara

Así fue la relación de Angélica Fuentes y Jorge Vergara

Jorge Vergara invitó a Angélica Fuentes a Omnilife como CEO de la empresa, sin embargo, el matrimonio con ella terminó en 2015, un año después del nacimiento de su última hija, y comenzaron a salir a la luz los problemas de la pareja.

Tras el divorcio de Angélica Fuentes con el exdueño de Chivas se llevó a cabo una disputa legal que terminó acusándola de enriquecimiento ilícito.