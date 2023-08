El actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es sin duda uno de los futbolistas más recordados, no solo por su forma de juego, sino por su personalidad.

En entrevista con el Escorpión Dorado, Cuauhtémoc Blanco contó varias de sus experiencias y anécdotas en su trayectoria como futbolista.

Sin duda alguna, Cuauhtémoc Blanco ha protagonizado grandes polémicas dentro y fuera de la cancha, pero contó en la entrevista de un suceso del que se arrepiente.

Y es que, el actual gobernador del estado de Morelos, confesó que se burló de un árbitro por su aspecto físico y lo hizo en su cara.

Asimiso, aceptó que tiempo después se disculpó con el silbante por haberlo insultado por su aspecto físico.

“Sí me pasé de lanza con ese cabrón, le pedí una disculpa, porque ves que tenía la cara como de mingitorio” dijo en la entrevista, aunque no reveló el nombre del silbante.

El futbolista es uno de los más icónicos del Club América y hasta la fecha muchos siguen replicando sus particulares celebraciones y siguen recordándolo como toda una leyenda.

Incluso él mismo aceptó que le gustaría volver a un equipo aunque ahora en una faceta de director técnico.

SE ARREPIENTE DE SU CONDUCTA 🙏



Cuauhtémoc Blanco quien siempre estuvo envuelto en la polémica, aceptó que se arrepiente de haberse burlado de una árbitro por su aspecto físico 😞



El Cuauh se disculpó con el silbante después de un tiempo.



Vía: Escorpión al volante pic.twitter.com/3o0SYVrUxs — La Octava Sports (@laoctavasports) August 30, 2023

Cuauhtémoc Blanco y el golpe a David Faitelson

Otra de las polémicas por las que Cuauhtémoc Blanco es recordado, es por la cachetada que le propinó al periodista, David Faitelson.

El ex futbolista mencionó que tuvo la oportunidad de “desquitarse” por las veces que hablaron mal de él, pero hasta el momento el periodista sigue mencionando ese momento.

“Es la calentura. Me estaba chingue y chingue con José Ramón. Pero yo tan wey que me enganchaba con ellos. No le di bien porque tenía la reja, pero ese hijo de la chingada sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso”, confesó.

Cuauhtémoc Blanco confiesa si David Faitelson es su amigo

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco admitió que solo considera a David Faitelson un conocido, pues sus verdaderos amigos son los que le dejó el futbol.

“Amigos son mis cuates del futbol y de mi infancia. Somos conocidos por casualidad”, sentenció.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok