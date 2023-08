El extécnico del Club América y leyenda, Manuel Lapuente considera innecesario y no está de acuerdo con el llamado del colombiano Julian Quiñones a la Selección Mexicana por naturalización.

Manuel Lapuente considera una falta de respeto para todos los jovenes que buscan un proceso y poder llegar a un Mundial con la Selección Mexicana, pues con las convocatorias que le dan a los naturalizados en México es practicamente imposible que se respete un proceso con puro talento mexicano.

El ex DT habló para ESPN y explotó sobre las convocatorias que hacen con los jugadores no nacidos en México, se le hace ridículo y hasta espantoso que en la Seleccíon Mexicana no hayan jugadores cien por ciento mexicanos.

Julian Quiñones rechaza a Colombia y sueña con ser el delantero de la Selección Mexicana.

Tras el gran momento que vive Julian Quiñones en la Liga MX, la Selección Colombiana ya lo buscó para convocarlo y jugar las eliminatorias de Conmebol de cara al Mundial de 2026, pero el deseo del goleador es jugar con la Selección Mexicana por lo que queda de su carrera como profesional.

El proceso de obtener la naturalización está por concluirse y Julian Quiñones ya podría entrar en una convocatoria con la Selección Mexicana ya que Jaime Lozano en cuanto fue presentado como entrenador, presentó su proyecto y aclaró que las puertas para los juagdores no nacidos en México están totalmente abiertas y los podrá incluir en las listas.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se reunió con Julian Quiñones para expresarle que en cuanto quede el proceso de documentos que lo acreditan como jugador mexicano, el podrá ser parte del equipo de Jaime Lozano si es que el jugador así lo desea.

La Selección Mexicana con nuevas caras para los juegos amistosos ante Australia y Usbekistán

Jaime Lozano prsentó su primera lista de jugadores que estarán en los juegos amistosos del mes de Septiembre y hay caras nuevas con jugadores que han destacado en sus respectivos equipos en la Liga MX.

Kevin Álavarez (Club América)

Gilberto Sepulveda (Club Chivas)

Jesús Orozco (Club Chivas)

Jordi Cortizo (Rayados de Monterrey)

César Huerta (Club Pumas)

Entre ellos y los demás futbolistas buscarán sus primeras victroias con Jaime Lozano al mando de la Selección Mexicana.

