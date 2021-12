Cuauhtémoc Blanco dice que jamás hubiera jugado en el Club Chivas, esto ante la polémica suscitada por el posible intercambio entre Sebastián Córdova, del Club América, y el rojiblanco Uriel Antuna.

Según dijo Cuauhtémoc Blanco, en su momento le ofrecieron irse a probar al Club Deportivo Guadalajara (Chivas), máximo rival del Club América; sin embargo, declinó la oferta debido a que su corazón es azulcrema.

“Yo nada más tuve una propuesta cuando la persona esta que me iba a llevar al América, antes de llevarme al América me dijo que me iba a llevar a las Chivas, pero bueno, la verdad yo nunca me iría a Chivas”

Cabe señalar que, según trascendidos, el intercambio entre Córdova y Antuna está cerca de caerse , de modo que la rivalidad se seguiría “respetando”.

Tal como explicó Cuauhtémoc Blanco, jamás hubiera jugado en el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) por respeto a la afición del Club América , equipo en donde se convirtió en un ídolo.

Aunque eso sí, Cuauhtémoc Blanco, una de las máximas figuras en la historia del Club América y hoy gobernador de morelos, señaló que respeta a los futbolistas que en su momento se fueron al archirrival deportivo.

Recordemos que hace años era común que Club América y las Chivas negociaran jugadores, por ejemplo, Ramón Ramírez, Gustavo Napoles y Joel Sánchez cambiaron de rojiblanco a azulcrema.

Mientras que gente como Oswaldo Sánchez y Nacho Hierro salieron del Club América para recalar en las Chivas.

“Bueno, son decisiones que se toman y hay que recordar también que un día vino ‘Tiburón’ Sánchez al América; vino Ramón Ramírez, que estaba en Chivas, al América. Oswaldo se vino al América también... Entonces, a mí no me gustaría, pero pues cada quien tiene su opinión, pero si tú me pones ahorita que yo me viera en Chivas ahorita jugando, no, por respeto a la afición del América”

Cuauhtémoc Blanco