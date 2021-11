México.- Cuauhtémoc Blanco alza la mano para “volver” a la Selección de futbol de México luego de que ésta registrara las dolorosas derrotas en las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

A modo de broma, Cuauhtémoc Blanco, figura absoluta del futbol mexicano, reveló que ya había hablado con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, para que le diera oportunidad de jugar algunos minutos.

Incluso, el eterno ídolo del Club América refirió que iba a llevado dos fotos para que lo registraran con la Selección de futbol de México.

“Ya le dije a Yon de Luisa que le voy a llevar mis dos fotografías para firmar con la Selección Mexicana, para que me haga mi registro, que me dé chance unos 20 minutos”

Asimismo, Cuauhtémoc Blanco, gran referente de la Selección de futbol de México, les mandó un recado a los jugadores que integran dicho combinado.

Y es que el hoy gobernador de Morelos pidió a los seleccionados que recuerden su época en el barrio a fin de que recuperaran la humildad que en su percepción falta al interior del Tri.

“Les falta más corazón, aunque se enojen. Que se acuerden cuando jugaban en sus barrios, que se aventaban y luchaban, corrían y no ponían pretextos. Les falta humildad. Que saquen esa garra y humildad de cuando eran jóvenes, cuando no tenían ni para el camión, ni para un carro”

En el mismo sentido, Cuauhtémoc Blanco explicó que actualmente hacen falta líderes en la Selección de futbol de México .

Toda vez que no se ve que exista alguien que saque la casta cuando aparecen las adversidades como ocurrió recientemente ante las Selecciones de futbol de Canadá y Estados Unidos .

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco dijo que es prácticamente un hecho que la Selección de futbol acudirá a la Copa Mundial de Futbol de Catar 2022.

“México tiene el boleto al mundial pero no hay que confiarse. Es doloroso perder así, yo sí me encabronaba y me enojaba perder dos partidos seguidos así. Le digo a los jugadores que se pongan las pilas, los errores ya se cometieron y que no los vuelvan a cometer”

Cuauhtémoc Blanco