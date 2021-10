El icónico futbolista, Cuauhtémoc Blanco nunca aceptó algún contrato millonario con las empresas deportivas más importantes y los rechazó durante más de una década.

Para Cuauhtémoc, la lealtad estaba por encima de recibir fuertes sumas de dinero. Y es que, aunque su salario como jugador era bastante bueno, nunca explotó su nombre como marca, tal y como lo hacen otros futbolistas.

El ex futbolista, mantuvo un convenio con la marca deportiva Concord, la primera empresa que le patrocinó su calzado desde los inicios de su carrera. Pese a ser una marca modesta, Blanco decidió seguir con ellos toda su carrera.

Aunque, Cuauhtémoc reconoció que por muchos años, Nike y Adidas lo buscaron para firmar millonarios contratos, su respuesta siempre fue la misma.

“Nike y Adidas me buscaron por más de 10 años, siempre dije no. Me prometían comerciales con Ronaldinho y los mejores, pero Concord me patrocinó cuando nadie creía en mí, nunca olvido de donde vengo y quien me ayudó para llegar a lo más alto”, recordó en una entrevista.

'Bofo’ Bautista y Cuauhtémoc Blanco disputan la bola en Clásico Nacional. (CHRISTIAN PALMA / Mexsport)

Cuauhtémoc Blanco y Concord

La marca Concord, le hizo diseños especiales al futbolista cuando jugaba en la MLS y también le hizo llegar 16 pares de tachones para que los usara durante la Copa de Futbol Mundial en 2010.

De acuerdo con el propio ex jugador, todo comenzó como una recomendación de Joaquín del Olmo , quien le pasó el contacto del director general de la marca, Juan Carlos Sánchez.

Aunque, Cuauhtémoc aceptó que había compañeros que le quitaban el logo de la marca, pero él nunca lo hizo pues era un símbolo de su lealtad.

Se estima que Cuauhtémoc Blanco haya obtenido más de 200 millones de pesos de ganancias por sus contratos como jugador, y aunque esa cantidad se pudo duplicar al firmar con marcas deportivas, él decidió no hacerlo y no comercializó nunca con su imagen.

Cuauhtémoc Blanco en un partido de Leyendas de América (Mexsport)

Cuauhtémoc Blanco y su paso histórico en el futbol mexicano

Al pensar en Club América, es imposible no recordar a Cuauhtémoc Blanco, quien con sus particulares festejos, increíbles definiciones y jugadas se convirtió en un histórico del cuadro azulcrema.

Con solo 19 años llegó a Coapa para debutar en la temporada 1992-93 , donde rápidamente comenzó a sumar minutos y convertirse en titular indiscutible del equipo.

Asimismo, se consagró campeón de la Liga de Campeones de Concacaf 1992 y después también ganó el Clausura 2005.