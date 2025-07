América no pudo pasar del empate en su visita a Aguascalientes en un juego que terminó igualado a uno, pero que tuvo acciones polémicas en las que el conjunto de Coapa fue el perjudicado por el arbitraje, situación que dejó sumamente molesto al técnico André Jardine.

La evidencia de que América fue perjudicado por el arbitraje en su visita a los Rayos es clara, toda vez de que, en el primer tiempo, Isaías Violante entró al área necaxista y recibió un jalón que detuvo su intento de penetrar la zaga rojiblanca; sin embargo, el silbante no lo marcó y desde el VAR no intervinieron.

Respecto a esta acción en particular, expertos en cuestiones arbitrales y exsilbantes dieron su punto de vista y todos coincidieron en el hecho de que América perjudicado por el arbitraje toda vez que la mencionada acción de Tomás Jacob sobre Violante debió sancionarse con la pena máxima.

El penal a favor de América que no se marcó contra Necaxa

Los expertos en arbitraje de inmediato se manifestaron en redes sociales respecto al penal en favor de América que no se marcó en su juego frente a Necaxa y apuntaron también al hecho de que el VAR no le llamó a Jesús Rafael López Valle para que revisara en campo.

“PENAL para el América.... que no se sanciona. increíble de verdad”, publicó Fernando Guerrero sobre la jugada que no se marcó en cancha de Necaxa; “era tiro penal a favor del América, pero el árbitro no lo sanciona y el VAR no interviene”, opinó el exárbitro Eduardo Galván Basulto.

En lo que respecta a analistas arbitrales, está Juan Guzmán, quien coincidió con Guerrero y Galván en que se debió sancionar penal para América. “¡Esto era un PENAL MUY CLARO en favor del Club América vs Necaxa! Sujeción EVIDENTE y con IMPACTO sobre Isaías Violante que pasa desapercibida. Lamentablemente se da un ERROR ARBITRAL. INEXPLICABLE que el VAR no haya intervenido”, publicó.

André Jardine explotó contra el arbitraje por error que afectó a América

André Jardine terminó con enfado el juego de América ante Necaxa y señaló al trabajo del arbitraje toda vez que, en reuniones con la Comisión de Árbitros, les hecho saber que todo tipo de sujeción dentro del área sería marcada con la pena máxima; además, reclamó un pisotón sobre Alan Cervantes que, a su parecer, era de expulsión.

“Tuvimos una junta en el club con la Comisión de Árbitros que fue muy buena, más de una hora donde vimos 60 lances. Pido a la Comisión que cumpla lo que vimos, vimos 15 lances iguales al pisotón sobre Alan (Cervantes) y escuché de los dirigentes arbitrales que sería siempre roja; vimos 25 lances de desequilibrio en el área y la Comisión dijo que todos serían a partir de ahora penaltis”, reveló.

Se desconoce si las declaraciones de André Jardine lo harán acreedor a algún tipo de sanción por parte de la Comisión Disciplinaria como suele suceder cuando hay reclamos contra el trabajo arbitral.