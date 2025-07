Cruz Azul y Once Caldas disputaron un partido amistoso correspondiente a la International Football Cup 2025 donde la Máquina sacó el resultado por la mínima en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

El Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón se quedó con el triunfo ante Once Caldas para avanzar a la final, por lo que el próximo domingo se enfrentará a Mazatlán FC, quien derrotó a Newell’s Old Boys.

Los celestes mostraron, desde los primeros minutos, oportunidades claras gracias a Mateusz Bogusz y Luka Romero, quienes intentaron abrir el marcador en contra de los rivales.

Cruz Azul vs Once Caldas resultado: Resumen y goles del partido amistoso de La Máquina

El primer tiempo del Cruz Azul vs Once Caldas no se inclinó totalmente para ninguno de los dos equipos, pues pese a que los celestes y los colombianos intentaron sorprender a los porteros, no lograron adelantarse en el marcador.

Ya para la segunda mitad, la intensidad del juego entre Cruz Azul y Once Caldas disminuyó debido a que ambas escuadras realizaron cambios, situación que cambió por completo lo que se vivía en el terreno de juego.

Sin embargo, al minuto 66, La Máquina tuvo a favor un tiro de esquina que fue aprovechado por Ignacio Rivero, quien gracias a un excelente centro de Mateusz Bogusz, logró poner el balón al fondo de las redes.

Once Caldas intentó reaccionar, pero poco pudo hacer para evitar el triunfo de los celestes, por lo que los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron el pase a la final de la International Football Cup 2025.

¿Cuándo será el próximo partido de Cruz Azul?

Cruz Azul logró avanzar a la final del torneo amistoso luego de vencer a Once Caldas por 1-0 con gol de Ignacio Rivero.

Ahora, los celestes se medirán a Mazatlán FC en la disputa por el título del International Football Cup 2025 el próximo domingo.