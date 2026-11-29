Cruz Azul vs León juegan la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs León: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX

Cruz Azul 3-2 León es el pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 3-2 León.

Cruz Azul vs León: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs León, en los cuartos de final de la Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Érik Lira y Agustín Palavecino en el doble pivote; Carlos Rodríguez, José Paradela y Carlos Rotondi

Delantero: Gabriel Fernández

León

Portero: Óscar García

Defensas. Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón y Sebastián Vegas

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría como contención; más adelantados Jesús Lara, Fernando Beltrán, Luis Valadez y Daniel Arcila

Delantero. Díber Cambindo

Cruz Azul vs León: A qué hora y dónde ver el partido cuartos de final de la Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs León en el partido de vuelta. Domingo 29 de noviembre a las 21 horas por Canal 5, TUDN y ViX.