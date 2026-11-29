Cruz Azul vs León juegan la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs León: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX
Cruz Azul 3-2 León es el pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.
Pronóstico: Cruz Azul 3-2 León.
Cruz Azul vs León: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs León, en los cuartos de final de la Liga MX.
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Érik Lira y Agustín Palavecino en el doble pivote; Carlos Rodríguez, José Paradela y Carlos Rotondi
- Delantero: Gabriel Fernández
León
- Portero: Óscar García
- Defensas. Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría como contención; más adelantados Jesús Lara, Fernando Beltrán, Luis Valadez y Daniel Arcila
- Delantero. Díber Cambindo
Cruz Azul vs León: A qué hora y dónde ver el partido cuartos de final de la Liga MX
Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs León en el partido de vuelta. Domingo 29 de noviembre a las 21 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs León
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX