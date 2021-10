México.- Conor McGregor es acusado de romperle la nariz al DJ Francesco Facchinetti luego de que ambos estuvieran conviviendo en un bar de Italia.

Tal como contó Francesco Facchinetti en redes sociales, Conor McGregor lo agredió sin motivo aparente.

De acuerdo con el testimonio del también presentador de televisión, el artemarcialista Conor McGregor lo agredió en el bar del hotel St. Regis Rome .

Según contó Francesco Facchinetti, tanto su esposa como él estuvieron conviviendo por más de dos horas con Conor McGregor y su prometida.

No obstante, y sin motivo alguno según los testimonios, lo agredió frente a por lo menos diez testigos .

Incluso los guardaespaldas de Conor McGregor tuvieron que contenerlo, según el relato del DJ, para que no lo siguiera golpeando.

Además, Francesco Facchinetti advirtió que Conor Mcgregor es una persona peligrosa.

“El muy famoso McGregor, que me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivación mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa”

Francesco Facchinetti