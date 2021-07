Floyd Mayweather se burla de la figura de acción de Conor McGregor

Luego de que Conor McGregor viviera uno de los peores momentos de su carrera dentro de la UFC.

El ex boxeador Floyd Mayweather no tardó en burlarse de Conor McGregor y para desgracia del peleador irlandés la nueva figura de acción con el pie roto fue el mejor momento para el ex boxeador invicto.

A través de redes sociales, Floyd Mayweather lo hizo de nuevo, no contuvo las ganas de hacer una épica burla.

“Padres, por favor traigan a sus hijos un regalo de Navidad anticipado y recuerden decirles esto… “Jodido si su pierna se rompe, perra levanta su buen pie” Floyd Mayweather

Conor McGregor ( Floyd Mayweather / Instagram)

Tal parece que “The Money” no podrá olvidar este momento que dejó fuera de combate en el primer asalto a Conor McGregor.

Sin embargo, podemos pensar que fue un mal momento para “Notorious”, ¿habrá una cuarta pelea?

¿Dustin Poirier tuvo una victoria justa?

Para muchos el tercer encuentro entre Conor McGregor y Dustin Poirier, sería el momento de la decisión final.

Aunque también se pensaba que podría perder el irlandés, nadie pensó que llegaría a ser por una fractura en el pie.

Mientras que Conor McGregor dejó sus mejores golpes y técnicas en el octágono antes del incidente, Dustin Poirier se veía más bajo y flojo en sus golpes.

Para fortuna del peleador estadounidense, la desgracia de “Notorious” llegó y Dustin Poirier aprovechó el momento.

Claro que Conor McGregor no aceptó esta derrota como tal y parece ser que espera regresar para sentenciarlo.