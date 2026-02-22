Auston Matthews logró subirse al podio en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 en el hockey varonil con Estados Unidos y consiguió la medalla de oro.

El jugador de los Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, tiene raíces mexicanas, pues a pesar de que nació en San Ramón, California, su familia materna es de Hermosillo, Sonora, lugar que visitó en múltiples ocasiones cuando era menor.

Auston Matthews fue entrenado por un mexicano

La madre de Auston Matthews era sobrecargo en Aero California y en uno de sus viajes a Los Angeles conoció a Brian Matthews, quien trabajaba como técnico en el aeropuerto.

Meses después de que naciera Auston, se mudaron a Arizona, no exactamente un lugar con demasiados jugadores de hockey, pero ahí fue donde conoció este deporte, recibiendo otro impulso de un entrenador mexicano.

Cuando el jugador de hockey tenía 7 años de edad, participó en una clínica de dicho deporte impartida por Boris Dorozhenko, un entrenador de origen ucraniano que migró a México tras la caída de la Unión Soviética y durante una década fue entrenador en el país.

Con raíces mexicanas, Auston Matthews gana el oro en Milán-Cortina 2026. (Carolyn Kaster / AP)

Días después de esa sesión, Brian Matthews lo convenció de mudarse a Arizona para ayudar al equipo de su hijo. Para facilitar la llegada a Arizona, Dorozhenko se hospedó con los abuelos de Auston, Bobby and Beverly Matthews.

Los números de Auston Matthews en el hockey

Auston Matthews fue elegido en el Draft de la Western Hockey League (WHL) con apenas 15 años de edad, pero prefirió entrenar con las selecciones juveniles de Estados Unidos en Michigan.

En su segunda temporada con el equipo sub 18, fue el líder en anotación con 55 goles y 61 asistencias, rompiendo la marca de 102 puntos de Patrick Kane.

Fue elegible para el Draft del 2016 de la NHL y los Toronto Maple Leafs lo tomaron en cuenta. Matthews lleva 10 años en la NHL, todos con Toronto donde acumula 427 goles y 348 asistencias.