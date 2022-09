Cuando Miguel Herrera llegó al Club Tigres como director técnico, prometió espectáculo, triunfo y dominio en la Liga MX.

Pues en su tercer torneo al frente de los regios, no ha logrado nada de eso y la gente se ha comenzado a desesperar.

Después de la derrota de esta sábado ante el Club León , parece que el crédito se le agotó a Miguel Herrera, por lo menos con la afición, que ha vuelto tendencia el “FueraPiojo, algo que se creó desde sus épocas como entrenador del Club América y que resurge cuando las cosas no van bien.

El Club Tigres con la derrota de 0-1 ante el club León provocada por un autogol del refuerzo brasileño Samir Caetano , se puso fuera de los cuatro primeros lugares de la tabla, que dan el paso directo a la Liguilla.

Regresó el #FueraPiojo

Los malos resultados en el Club Tigres han provocado que el #FueraPiojo se haga tendencia.

La exigente afición regiomontana, ha pedido la cabeza de Miguel Herrera, de quien dicen, no tiene la capacidad para llevar a buen puerto a uno de los equipos con mayor nómina en el torneo mexicano y más de caer ante el Club León el pasado sábado.

@Dankstillo10: La mejor regeneración es la salida de #FueraPiojo.

@RAndresB7: Si @MiguelHerreraDT fuera un buen DT (que sabemos que no lo es), el próximo partido de @TigresOficial deberá poner a Pizarro, Quiñones y Caicedo en la banca y no volverlos a alinear nunca! Es desesperante ver como juegan estos 3 putos muertos a la verga. #FueraPiojo.

@Ricardogarzah: Me da gusto que haya perdido. A ver si ya se dieron cuenta de que con el piojo nunca ganaremos nada. #FUERAPIOJO. BIENVENIDO MARCELO GALLARDO O BECACECE.

@Rubicienta_13: Es que no le puedes dejar a nuestro ser de luz, que sus ULTIMOS AÑOS sea dirigido por un pendejo, por tan poca cosa, por esa basura de DT como lo es Herrera... Me pongo a pensar eso y me pone muy triste. #FueraPiojo.

Miguel Herrera en el Club Tigres

Miguel Herrera vive su tercer torneo en el Club Tigres.

Llegó en el Apertura 2021, seis meses después de haber salido del Club América.

En los dos torneos anterior, Miguel Herrera ha llevado al cuadro regio a las semifinales.

En el Apertura 2021 fue echado por el Club León, por la posición en la tabla, después de haber empatado en el global a tres goles.

En el Clausura 2022, el equipo fue descalificado por alineación indebida -entraron diez jugadores No Formados en México a la cancha- en la serie contra el Atlas FC.

