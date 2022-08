Las tarjetas rojas han azotado al Club Tigres en este torneo. Hasta el momento el cuadro de Miguel Herrera ha sufrido de cinco expulsiones en siete partidos pero a pesar de eso, el técnico niega que sean un equipo violentos.

De cara al juego contra el Club Santos Laguna, El Piojo Herrera, entrenador del Club Tigres manifiesta que las tarjetas rojas que han visto han sido circunstanciales, no porque el equipo pase los estándares del juego rudo.

“Hablar de las expulsiones que hemos sufrido no es sencillo para nosotros. He hablado con los jugadores y hemos llegado a la conclusión de que son circunstanciales, no por ser violentos”, comentó el técnico del cuadro felino.

La última expulsión fue en la Jornada 7, ante el CF Pachuca, a Jesús Angulo.

“Lo de Angulo, pues fue una jugada donde es difícil calcular en donde va a poner el pie. La entrada a Avilés (Hurtado) no es artera, no es para lastimar, lo pisa entre el tobillo y el zapato pero es porque va a pisar ahí”, explicó el técnico.

Analiza Miguel Herrera que el arbitraje, “ahora marca de esa forma. A todos se les están marcando y debemos de ser más astutos, no regalar ese tipo de jugadas”.

Las expulsiones del Club Tigres

Hasta el momento, el Club Tigres ha sufrido cinco expulsiones del torneo:

Jornada 2: Sebastián Córodba.

Jornada 5: Luis Quiñones

Jornada 6: Jordy Caicedo y Juan Pablo Vigón

Jornada 7: Jesús Angulo.

Miguel Herrera aseguró que esto no es una consigna en contra del cuadro regiomontano : “A todos -los equipos- les están marcando de esa forma. Si fuera sólo a nosotros, seguro habríamos echado mano de algo. Hay que acostumbrarnos a eso”.

Luis Quiñones (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Club Tigres anunció un nuevo refuerzo

El Club Tigres anunció la llegada del brasileño Samir Caetano, proveniente del futbol de Europa. El arribo del zaguero central se dio gracias a que el venezolano Yeferson Soteldo se fue a jugar al Santos de Brasil.

“Se abrió esa posibilidad y llegó un buen defensa, que viene ayudar a volver más sólido el equipo y con 27 años puede durar bastante en el club”, dijo Miguel Herrera.

El defensa central aún no está en Monterrey, “y cuando llegue hay que ponerlo a tono. Su llegada nos dará más variantes, nos dará la fortaleza, es un central de categoría”.

