En el Club Chivas las esperanzas de contar con Orbelín Pineda son cada vez menos, y muestra de ello es lo que dijo este martes Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado.

En entrevista con Marca Claro, Ricardo Peláez aceptó que Orbelín Pineda desea quedarse en el futbol de Europa, pero que tiene la oferta de Chivas sobre la mesa.

Reveló que el mismo Orbelín le dijo que le había costado mucho trabajo llegar a Europa para regresarse tan rápido, aunque el directivo señaló que Chivas no puede esperar mucho tiempo.

“Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo ‘me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible’. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos pero no podemos esperar tanto tiempo ya”.

Ricardo Peláez. Director Deportivo Chivas